Hojski: Želi glasati 539 osoba u samoizolaciji, ali i tridesetak oboljelih. Imali smo problema s biračkim odborima

Glasnogovornik Državnog izbornog povjerenstva Slaven Hojski u Dnevniku N1 govorio je o mogućnostima glasanja za ljude u samoizolaciji i one koji su zaraženi koronavirusom

'To su uglavnom mailovi, SMS poruke, telefonski pozivi, a imate i objave na društvenim mrežama kojima se agitira za pojedinog kandidata', pojasnio je Hojski za N1 .

Govoreći o biračkim odborima, Hojski je kazao kako su tu imali manjih problema i kako je bilo nekih stotinjak zamjena, ali kako je to sada riješeno.

'Napravili smo to što smo mislili da je nabolje. Nismo to napravili brzopleto i preko koljena. Kad imate zahtjeve epidemiologa da određene stvari moraju biti, probate ih uklopiti u cijelu priču', dodaje.

Upitan kako to da nisu iste mjere za glasanje osoba koje su u samoizolaciji i onih koji su potvrđeno zaraženi koronavirusom, Hojski odgovara: 'Nisu iste mjere jer smo imali direktne upute HZJZ-a da ne mogu biti iste mjere. Da je bilo više sluha ili više vremena, mogle su se raditi razne kombinacije. Mislim da smo našli jedno optimalno rješenje. Birački odbori u ovom trenutku moraju imati sigurnost da neće biti zaraženi'.

Što se tiče glasanja osoba koje su zaražene koronavirusom, Hojski je kazao kako još nemaju egzaktne podatke, no kako je tridesetak osoba iz slavonskih županija koje su zaražene izrazilo želju za glasanje.

Za glasanje se prijavilo 539 osoba koje su u samoizolaciji, a ukupno se 1730 osoba prijavilo za glasanje od kuće, rekao je Hojski za N1 i poručio kako su to podaci od danas prijepodne te dodao kako glasači imaju rok do sutra u podne da se prijave za glasanje od kuće.

Postavlja se pitanje treba li izbornu šutnju ukinuti kao zastarjeli koncept s obzirom da živimo u vrijeme društvenih mreža?



Potvrdio je kako će DIP u 21 sat krenuti s objavom rezultata, ali kako će u tim rezultatima biti obrađeno 15-10 posto biračkih mjesta. Očekuje kako će oko 23 ili 24 sata imati obrađeno oko 70 posto glasačkih listića i sve moli za strpljenje, s obzirom na to da je brojanje glasova kompleksnije nego što je to bilo na predsjedničkim izborima.

Hojski je gostovao i u Dnevniku RTL-a gdje je komentirao treba li izbornu šutnju ukinuti kao zastarjeli koncept s obzirom da živimo u vrijeme društvenih mreža?

'Svake izbore vrtimo istu priču. Cijeli dan smo primali upite građana. Stalno se ponavlja ista priča: od klasičnih letaka u poštanskim sandučićima ili na stalku vjetrobrana preko SMS poruka, mailova i telefonskih poziva, koji posebno građane starije životne dobi užasno uzrujavaju.

Zvali smo one koje smo mogli prepoznati otkud dolaze, iako brojeve telefona u pravilu ne prepoznajemo pa šaljemo HAKOM-u da ih blokira i provjeri o čemu se radi. Naravno da smo i mi za to zainteresirani. Napravili smo nacrt jedinstvenog izbornog zakona gdje tog instituta, ako se odluči, ne bi bilo, a mnoge političke opcije su najavile izmjenu izbornog zakona te je to možda prilika da iduće lokalne u svibnju možda taj institut i nemamo', rekaa je Hojski.