Hoće li brodogradilišta biti prenamijenjena? Sindikati nemaju ništa protiv dok se ne radi o turizmu i nekretninskom biznisu

Nakon što su tri dana razgovarali i snimali stanje u brodogradilištima u Puli i Rijeci, izaslanstvo kineske kompanije China Shipbuilding Industry Corporation napustilo je Hrvatsku. Kineski investitori su vjerojatno posljednja prilika za spas brodogradilišta. Ministar gospodarstva Darko Horvat je otkrio kako su Kinezima u razgovoru ponuđena oba brodogradilišta, no ne samo u kontekstu brodogradnje. Sindikati nemaju ništa protiv drugih industrijskih proizvodnji.

'Ako postoji još neka dodatna djelatnost, to je za nas prihvatljivo, ali da to ne bude nekretninski biznis, turizam ili tako nešto, jer to nismo željeli ni prije a nebi željeli ni sada, rekao je Boris Cerovac, predsjednik Štrajkaškog odbora Uljanika i predsjednik Jadranskog sindikata za HRT.

'Treći maj je oduvijek radio i za treća lica, vrlo često to nisu bili brodovi, to su bili neki drugi čelični elementi, dapače, zašto ne? Pozdravljamo tu odluku, nama je vrijeme taj faktor koji ne igra za nas', smatra Boris Bučanac, član Odbora za spas 3. maja.