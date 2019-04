'Radnici '3. maja' za ulazak su svakog partnera koji jamči nastavak proizvodnje i isplatu plaća'

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost '3. maja' Juraj Šoljić izjavio je uoči dolaska kineskog izaslanstva u to brodogradilište da radnici pozdravljaju ulazak svakog partnera koji će im jamčiti isplatu plaća i nastavak brodograđevne djelatnosti.

Rekao je da su sindikati u stalnom kontaktu s direktorom '3. maja' Edijem Kučanom, koji sudjeluje u razgovorima s kineskim gospodarstvenicima. Dodao je da je kao član Nadzornog odbora '3. maja', u kojemu predstavlja radnike, pozvan na sastanak s kineskim investitorima kako bi se u razgovore uključili i predstavnici radnika.

'Očekujemo od potencijalnoga kineskog investitora, ako to Vlada nije shvatila, da shvati o čemu se ovdje radi, da se radnicima što prije isplati plaća, da se zajedno s Vladom i Ministarstvom gospodarstva dogovori tijek ulaska partnera u vlasništvo. Pozdravljamo bilo kakav oblik nastavka brodograđevne djelatnosti u '3. maju' unutar Uljanik grupe ili, ako se iskaže potreba, izvan nje', rekao je Šoljić. On pozdravlja 'sve radnje koje će dovesti do nastavka brodograđevne djelatnosti, od početka, obrade crne metalurgije, projekta, konstrukcije do primopredaje brodova u '3. maju' te zaštite radnih mjesta'.

Istaknuo je da će radnici 'predočiti želju i volju za radom da zarade plaću' te vjeruje da će Kinezi u '3. maju' prepoznati svoj interes i da će ga Vlada poslušati i odlučiti da se brodovi koji su se počeli graditi u '3. maju' tu i završe, da se hrvatska brodogradnja održi.