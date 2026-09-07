Svjetski mediji pišu o sprovodu Ratka Mladića: 'Ratni zločinac ispraćen s najvišim počastima'

Times navodi da je srbijanska vlada tvrdila da je riječ o privatnom, a ne državnom događanju, no istovremeno javni mediji bliski Vučiću bivšeg zapovjednika bosnskh Srba nazivaju herojem i izostavljaju činjenicu da je ratni zločinac osuđen za genocid. Mladiću su počasti odali uniformirani vojnici, Vučićev sin Danilo i nekoliko ministara, a ispraćaj je predvodio čelnik Srpske pravoslavne crkve Porfirije, piše njujorški list.

New York Times piše o tisućama ljudi koji su stigli u Beograd odati počast Mladiću, osuđenom ratnom zločincu poznatom kao 'bosanski krvnik' . Dodaju i da je aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić autokrat koji je nekoć bio zagovaratelj Mladića.

Slovenska agencija STA navodi da je Mladićev sin Darko u govoru, između ostalog, rekao njegov otac nije bio ratni zločinac. To je naišlo na glasan pljesak nepregledne mase okupljenih, koji su masovno i glasno izvikivali "živio Ratko Mladić" nakon što je lijes položen u grob.

BBC prenosi Porfirijeve riječi da je Mladićevo ime „duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog pravoslavnog naroda koji prema njemu osjeća i njeguje duboku zahvalnost”.

Britanski državni medij piše da Mladić ostaje „nacionalna figura” koju se smatra "junačkim braniteljem srpske nacije” usprkos tome što je osuđen za genocid.

BBC navodi da je Mladićevo tijelo u Beograd stiglo državnim avionom te da su za one koji su htjeli odati počast ratnom zločincu organizirani besplatni autobusi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

BBC piše i o ogromnom transparentu koji je u nedjelju navečer raširen na utakmici između Crvene Zvezde i Partizana. Navijači nisu ostavili prostora za dvosmislenost jer su uz Mladićevo lice izvjesili natpis „Pravac Potočari”, naredbu koju je ratni zločinac dao prije ulaska u Srebrenicu.

Agencija France Presse piše da su uz nekoliko ministara na ispraćaju bili i ruski veleposlanik u Beogradu te Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske, entiteta u kojem se Mladić posebno slavi. Francuska agencija piše da je Mladić pokopan uz svoju kćer Anu koja si je oduzela život tijekom rata u BiH.

Mladića naziva „vojnim licem zlokobnog trojca” uz predsjednika Slobodana Miloševića te čelnika bosanskih Srba Radovana Karadžića. France Presse piše da su prizori koji su se odvijali u Beogradu nakon Mladićeve smrti izazvali osude regionalnih i međunarodnih čelnika, posebice iz Europske unije.