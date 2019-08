HNS: Savka Dabčević-Kučar se zalagala za sve što je Hrvatska trebala biti

Na 10. obljetnicu smrti osnivačice HNS-a Savke Dabčević-Kučar, izaslanstvo HNS-a u utorak je položilo vijenac i zapalilo svijeće na njezinom grobu na Mirogoju, istaknuvši da se ona zalagala za sve ono što je Hrvatska trebala biti

Istaknuo je da im je ostavila obvezu daljnjeg rada da kao članovi stranke ne gledaju što će se dogoditi, nego da budu prvi koji će donositi promjene i koji će napraviti ono što je potrebno za Hrvatsku.

'To je osnova svakog našeg člana i našeg rada i mislim da smo na dobrom putu da donesemo te promjene', poručio je.

Upitan je li podjela HNS-a u tri stranke slijed koji bi ona voljela, uzvratio je da ni on osobno ne gleda dobro na to.

'Nitko tko je pravi HNS-ovac ne može dobro gledati na bilo kakve podjele, ni u društvu ni u strankama. Podjele ništa ne donose, uvijek trebamo zbiti glave i raditi za ono što je najbolje za ovu zemlju', rekao je Čuraj.

Izrazio je žaljenje što politika nema dojam časnog posla kao što bi trebala imati te poručio da se politika treba promatrati kroz rezultat, kroz ono dobro što je napravljeno za razliku od onog što je zatečeno.

Upitan što misli o lošem rejtingu stranke, poručio je da HNS od ulaska u Vladu sa SDP-om 2012. kontinuirano ima oko 3 posto birača, ali i da na izborima uspijevaju dobiti određen broj glasova koji to demantiraju.

Na komentar da im dio birača nikada neće oprostiti što su ušli u koaliciju s HDZ-om, uzvratio je da su svjesni da je to bila teška odluka. 'To nije bilo u interesu stranke jer smo bili svjesni da će nas to koštati rejtinga. To smo napravili u interesu države i građana. U to vrijeme to je bila ispravna odluka', ocijenio je.