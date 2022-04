HND pozvao Milanovića da prestane vrijeđati novinarsku profesiju

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) pozvalo je u subotu predsjednika Republike Zorana Milanovića da prestane vrijeđati novinarsku profesiju, ocijenivši da su predsjednikove izjave o novinarima i medijima neprimjerene i za osudu

HND se osvrnuo na predsjednikovu izjavu da ne prati medije te ih je opisao riječima: "Prate oni mene, prate me kao svrab, kao kožna infekcija. Neke stvari ne mogu naprosto ne vidjeti. To je užasno loše. Obrazovni kriterij je srozan ogromno. To je jedna potpuno zapuštena profesija".

"Nazivanje pojedinih redakcija pogrdnim imenima i etiketiranje ne priliči funkciji predsjednika Republike u demokratskom društvu. HND ovakve ocjene predsjednika Republike smatra uvredljivim za sve novinarke i novinare te neprihvatljivom generalizacijom jedne profesije od javnog interesa", stoji u priopćenju.