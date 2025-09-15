Vijeće UN-a za ljudska prava sazvalo hitnu sjednicu

Zračni napad izveden 9. rujna, u kojemu je, kako tvrde iz Hamasa, ubijeno pet njegovih članova, ali ne i vodstvo, potaknuo je arapske države Perzijskog zaljeva, saveznice SAD-a, na zbijanje redova, što je dodatno pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, koji su normalizirali odnose 2020. godine.

Raspravu je zatražio Pakistan u ime država članica Organizacije islamske suradnje (OIC), a Kuvajt u ime Vijeća za suradnju država Perzijskog zaljeva.

Zahtjev stiže u trenutku dok se u ponedjeljak čelnici arapskih i islamskih država sastaju u Dohi, gdje se očekuje da upozore kako izraelski napad na Katar i ostala "neprijateljska djela" ugrožavaju suživot i napore za normalizacijom odnosa u regiji, prema nacrtu rezolucije tog okupljanja.