Vijeće UN-a za ljudska prava sazvalo hitnu sjednicu

I.Ba./Hina

15.09.2025 u 14:14

Vijeće Ujedinjenih naroda za ljudska prava u utorak će u Ženevi održati hitnu raspravu o izraelskom napadu 9. rujna čiji su cilj bili čelnici Hamasa u Katru, objavilo je Vijeće u ponedjeljak

Zračni napad izveden 9. rujna, u kojemu je, kako tvrde iz Hamasa, ubijeno pet njegovih članova, ali ne i vodstvo, potaknuo je arapske države Perzijskog zaljeva, saveznice SAD-a, na zbijanje redova, što je dodatno pogoršalo odnose između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Izraela, koji su normalizirali odnose 2020. godine.

Raspravu je zatražio Pakistan u ime država članica Organizacije islamske suradnje (OIC), a Kuvajt u ime Vijeća za suradnju država Perzijskog zaljeva.

Zahtjev stiže u trenutku dok se u ponedjeljak čelnici arapskih i islamskih država sastaju u Dohi, gdje se očekuje da upozore kako izraelski napad na Katar i ostala "neprijateljska djela" ugrožavaju suživot i napore za normalizacijom odnosa u regiji, prema nacrtu rezolucije tog okupljanja.

Izraelska misija u Ženevi je odluku o održavanju hitne rasprave, desete takve vrste od osnutka Vijeća 2006., nazvala je "apsurdnom". "Svaki rezultat koji proizvede predstavljat će mrlju na mehanizmima ljudskih prava", stoji u objavi misije.

Hitna rasprava koja će se održati u utorak bit će deseta tog tipa, koja se održava u Vijeću UN-a za ljudska prava od njegova osnutka 2006. godine.

Izrael je globalno optužen za genocid nad Palestincima u Gazi. To su napravile i najveće svjetske grupe stručnjaka za genocid u sklopu svoje gotovo dvogodišnje kampanje u palestinskoj enklavi u kojoj je, prema lokalnim vlastima dosad ubijeno više od 64 000 ljudi.

Izrael optužbu odbacuje pozivajući se na pravo na samoobranu nakon napada Hamasovih militanata 7. listopada 2023. u kojemu je, po izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi i rezultiralo je zarobljavanjem 251 taoca.

