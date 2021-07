Herman: Nismo zadovoljni dosadašnjim radom gradonačelnika Tomislava Tomaševića

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman rekao je u utorak da nisu zadovoljni dosadašnjim radom zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića te je poručio kako će u Gradskoj skupštini biti oštra i konstruktivna oporba

"Nismo zadovoljni s onim što vidimo. Nismo ni mi očekivali da će to biti ovako. Tajna imenovanja iza zatvorenih vrata, vraćanje usluga svojim donatorima, imenovanja u upravna vijeća osoba od povjerenja i povjeravanje poslova osobama od povjerenja nije ono što smo očekivali niti mi, a siguran sam niti veliki broj Zagrepčana koji su svoj glas povjerili platformi Možemo", rekao je Herman novinarima nakon 10. sjednice zagrebačkog HDZ-a govoreći o dosadašnjem radu zagrebačkog gradonačelnika.

Poručio je kako to nije moderan Grad Zagreb kakav je Tomašević isticao i zazivao u svojoj predizbornoj kampanji. Također, dodao je, to nije ono što su Zagrepčani od njega očekivali. "Žao nam je što je to ovako loše na samome početku", poručio je.