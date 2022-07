HEP poziva građane na oprez zbog remonta HE Lešća na Dobri

Zbog završnog remonta s ispitivanjem i puštanjem u pogon agregata A, sutra će se cijeli dan taj agregat pogoniti i isključivati pa će se rijekom Dobrom propuštati do 65 prostornih metara vode u sekundi, javljaju iz HEP Proizvodnje i pozivaju građane na oprez i razumijevanje.

Isto će se ponoviti s agregatom B od 20. do 22. ovog mjeseca.

Nakon remonta do 15. rujna HE Lešće će, osim u iznimnim situacijama, raditi s pola kapaciteta, a vodni će se val, koji od hidroelektrane do ušća u rijeku Kupu putuje oko osam sati, ispuštati samo noću.

Informacije o ljetnom režimu rada HE Lešća i o protoku vode za razdoblja od sljedećih 12 sati svima su dostupne na internetu (lesce.hep.hr).

HEP Proizvodnja moli građane za razumijevanje i poziva sve korisnike rijeke Dobre nizvodno od HE Lešća da prilagode svoje aktivnosti opisanom režimu rada hidroelektrane.