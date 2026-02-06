politička kriza

HDZ Proložac traži ostavku HSLS-ovog načelnika općine Tonija Garca

Pejo Gašparević / Bi. S. / Hina

06.02.2026 u 23:21

Izvor: Pixsell / Autor: Miroslav Lelas/PIXSELL
Općinski odbor HDZ-a Proložac zatražio je u petak ostavku načelnika općine Tonija Garca (HSLS), čime bi slijedio primjer svih 13 općinskih vijećnika koji su to učinili jučer, a time bi se, ističe HDZ, izbjegli eventualni dvoji izbori u nekoliko mjeseci

'Pozivamo načelnika Općine Proložac Tonija Garca da i on slijedi primjer općinskih vijećnika i vrati mandat biračima kako bi se u jednim izborima birao i načelnik općine i novi saziv Općinskog vijeća čime bi se riješila politička kriza u Prološcu', rekao je predsjednik HDZ-a Proložac Josip Stojić za Hinu.

Tvrdi da je načelnik Garac odbio suradnju na realizaciji HDZ-ovog amandmana koji se odnosi na izgradnju 'Mladog naselja', projekt koji je HDZ-u prioritetan. HDZ je, kaže, tražio i isplatu božićnica umirovljenicima, no načelnik Garac je odbio.

'U proteklih osam mjeseci podržali smo 99 posto odluka načelnika Garca, ali nas je isključio iz svih povjerenstava i ključnih procesa', tvrdi Stojić.

Ranije u petak Garac je izvijestio da je svih 13 vijećnika, od kojih je sedam HDZ-ovih, a šest koalicije HSLS-HSP-DP, podnijelo ostavke čime je raspušteno Vijeće. Po njegovim riječima do toga je došlo jer HDZ odbija prihvatiti njegov prijedlog proračuna za 2026. godinu. Odluka o privremenom financiranju vrijedi do 31. ožujka ove godine te bi se nakon toga krenulo u proceduru izvanrednih izbora koji bi, po Garcu, bili u lipnju. To bi, kaže, dovelo do višemjesečnog zastoja u radu Općine.

Garac je od Vlade zatražio žurno raspisivanje izvanrednih izbora kako bi se izbjegao takav zastoj.

