HDZ popustio, Mikulić: Ne vidim razloga da se ne podrži osnivanje društva Sportski objekti

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) u utorak je nakon sastanka s gradonačelnikom Milanom Bandićem izjavio da ne vidi razlog da se na sjednici Gradske skupštine u četvrtak ne podrži prijedlog o osnivanju društva Sportski objekti te je poručio kako od predstavnika gradskih ureda koji predlažu tu točku želi da na sjednici javno obećaju kako se nekretnine Sportskih objekata neće prodavati.

Istaknuo je da su na tom sastanku on i predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a Drago Prgomet "tražili da se ugrade određeni mehanizmi zaštite". Objasnio je da će "ići izmjena određenog prijedloga koji će predložiti predstavnici Gradske uprave, ali sukus cijele priče je da će oni to i usmeno reći tijekom sjednice kad će obrazlagati točku dnevnog reda - da nema prodaje tih nekretnina".

"Apsolutno, oni su to obećali i ja to očekujem i to je bio jedan od naših osnovnih uvjeta. Dakle, da nešto ne osnivamo da bi okrupnili, pa sutra prodali. Njihovo tumačenje je da idemo u tom smjeru da se mogu kreditno zadužiti u smislu rekonstrukcije objekata", rekao je. Najavio je da će predstavnici Gradske uprave na skupštinskoj sjednici u četvrtak pojasniti kako su zamislili te projekte oko rekonstrukcije Sportsko-rekreacijskog centra Šalata. "Projekt je u nekoliko faza, vrlo je zahtjevan, i ako daju one garancije oko kojih smo razgovarali, ne vidim ni jedan razlog da se to ne podrži", rekao je Mikulić.



Na pitanje što će biti garancije kreditorima ako to ne budu te nekretnine, Mikulić je uzvratio da će to novinari "morati vidjeti s njima".

"Dakle, valjda ne idemo u tom smjeru da bi se zadužili, pa da sutra ne vraćamo anuitete kako bi banka sjela i nešto prodala, nego idemo u onom smjeru da bi nešto rekonstruirali kako bi nam bilo bolje i kvalitetnije. Bit ćete zadovoljni s projektom", uvjeravao je šef Gradske skupštine.

O tome vjeruje li da će Grad Zagreb moći vraćati kredite poručio je: "Vjerujem, jer kad pogledate niz godina unazad, nisam primijetio da je nešto prodano u Gradu Zagrebu".

Za ravnatelja bilo koje ustanove treba imati menadžerske sposobnosti



Mikulić se osvrnuo i na Bandićev prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava za djelomično pokrivanje gubitka Kliničke bolnice „Sveti Duh“, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolest. Rekao je da je ukupan iznos o kojem bi Skupština trebala donijeti odluku, kako bi se pokrio dio dugovanja, više od 118,6 milijuna kuna, a da uvjerljivo najveće dugovanje ima KB "Sveti Duh" - gotovo 91 milijun i 500 tisuća kuna.

"Dakle, ovdje sad možemo razgovarati o tome da je možda netko vrhunski liječnik i da to obavlja odlično. Ali za ravnatelja bilo koje ustanove moraš imati menadžerske sposobnosti", poručio je Mikulić.

Ustvrdio je i kako nije dobro upravljanje ako se generira sto milijuna kuna gubitka. "Ja nemam ingerenciju nikoga pozvati da odstupi, niti to činim, ali svakako želim usmjeriti da generirani gubitci budu sve manji. Dakle, ja mogu razumjeti da mi idemo u izgradnju dodatnih dijelova bolnice, ali ako ulazimo u kredit onda nemojte očekivati da vam kredit mi vraćamo kao vlasnici, jer prije nego što ste ušli u kredit morat ćete sjesti s nama i razgovarati hoćemo li strateški postaviti priču da idemo u izgradnju ili ne", objasnio je Mikulić.



Klub HDZ-a, kaže, nije još izgubio strpljenje, ali traže dodatne konzultacije vezane za zaduživanje bolnica.

"Načelno smo zauzeli stav da ćemo ovo podržati, ali generalno, da vodite nešto i generirate gubitke, to sigurno nećemo podržavati", istaknuo je Mikulić.

Mikulić je komentirao i počasni doktorat gradonačelniku Bandiću. "Pravo je onih koji odlučuju, dakle, povjerenstva, kome će dodijeliti počasni doktorat. Prema tome, morate pitati one koji su se za to odlučili, a ja svim nominiranima i onima koji su dobili počasni doktorat, kao i onima koji su svoj doktorat obranili po proceduri koja je propisana zakonom, apsolutno čestitam", poručio je.