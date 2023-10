HDZ-ovci u Saboru: Želimo ići putem ograničavanja kratkotrajnog najma

Zamjerke na zakon ima i Most, čiji Ante Kujundžić, ipak, nalazi i neke „pluseve“ u njemu. Kad zakon zaživi, lokalne jedinice i turističke zajednice dobit će odgovornost da upravljaju najvrjednijim što imaju, i više se neće imati iza koga skrivati, kazao je.

Treba nam zakon o turizmu, ali ne ovakav, jer nije dobar i neće riješiti postojeće probleme, od onih na Plitvicama, preko prekomjerne izgradnje na otocima, do spavanja na plažama, kazao je Željko Pavić (Socijaldemokrati) u cjelodnevnoj raspravi o predloženom zakonu.

Turističke zajednice dobivaju veliku odgovornost, no njihovi kapaciteti nisu dovoljni, dodaje Sanja Radolović (SDP). Dobrim drži što je zakon usmjeren na održivost i zaštitu lokalnog stanovništva, no ističe da je nedovoljno propisano kako će se to provoditi.

Ivana Kekin (Možemo) kaže da predloženi zakon potiče negativne strane domaćeg turizma, rentijerstvo i apartmanizaciju, ovisnost o turizmu. Od svih članica EU, najovisniji smo o turizmu, imamo 0, 26 postelja po stanovniku, u ostalima ne prelazi 0, 1 postelju, kazala je.