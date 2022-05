HDZ-ov kandidat Đogaš: Besplatni prijevoz u Splitu za osjetljive skupine

Kandidat HDZ-a za gradonačelnika Splita Zoran Đogaš u utorak je predstaviti projekt besplatnog javnog prijevoza za osjetljive skupine građana i gradnju dviju garaža, a najavio je i izradu strategije prometa u gradu

Na konferenciji za novinare rekao je kako planira osjetljivim skupinama sufinancirati prijevoz tako da im bude potpuno besplatan , a to su mladi, đaci, studenti, umirovljenici, stariji i druge osjetljive skupine. Đogaš i njegov tim su izračunali da bi za to bilo potrebno šest, sedam milijuna kuna, a, ideja je da se tu uključe još neke osjetljive skupine, primjerice onkološki, kronični bolesnici koji trebaju permanentno liječenje. Napominje kako bi time pomogli osjetljivim skupinama i onima kojima treba pomoći.

Đogaš je istaknuo i da je 'Promet' vrlo uspješna gradska tvrtka, a nakon restrukturiranja tijekom 2019. i 2020. sada posluju onako kako trebaju poslovati gradske komunalne tvrtke, a to je na pozitivnoj nuli. 'Promet' je jako dobro koristio sredstva iz EU fondova, pa trenutno imaju 99 autobusa, a uskoro im stiže još njih 47, dodao je.

"To su veliki, sjajni rezultati. Uvode e - tiketing što mislim da je sjajna priča i uskoro će se rezultati vidjeti. Imaju plan useljenja na Dračevac i to će biti financirano europskim sredstvima, a to je otprilike 400 milijuna kuna. Grad trenutno sufinancira 35 milijuna kuna, dok grad Zagreb ZET- u daje 750 milijuna kuna", rekao je.

HDZ-ov kandidat Đogaš kaže kako im je cilj da bude što manje prometa osobnim automobilima u gradu i da se što više poveća korištenje javnog prijevoza.

"Naša ideja je da izgradimo dva seta garaža, jedna bi bila na rubnom dijelu grada, a duga na obrubu centra grada. To se može dobrim planiranjem strateški riješiti i to je ono što očekujem da će se uskoro riješiti", naglasio je.

Kaže kako je važna i izrada strategije prometa u gradu. "Moramo se što više usmjeriti zelenoj tehnologiji, električnim automobilima i autobusima", istaknuo je Đogaš dodavši da se to može napraviti u prvom gradskom proračunu, dok mjere mogu krenuti od početka akademske godine.