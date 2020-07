Gradonačelnik Benkovca tri godine nije ispunio imovinsku karticu do kraja: Zašto bih spuštao gaće? Nemam vremena za to...

Tjedan dana nakon što je otkriveno da hadezeov benkovački gradonačelnik Tomislav Bulić pune tri godine, od stupanja na dužnost u lipnju 2017. godine, nije u cijelosti ispunio imovinsku karticu, Bulić je kazao da za to jednostavno nema vremena

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Bulić je kazao da zakon koji ga na to obvezuje je - nemoralan.

'Kao prvo, ja nisam rekao da neću ispuniti karticu, već da ne stižem. Radim puno i kao gradonačelnik i kao član OPG-a koji je u vlasništvu supruge. Imam petero djece i brojne obveze', kazao je Bulić.

Na pitanje zašto smatra da je popunjavanje kartice nemoralno Bulić je ponovio da je pojačao kazavši da je - potpuno nemoralno.

'Znači, stat ću pred bilo koje povjerenstvo u ovoj državi i odgovarati na sva pitanja o tome što sam stekao od kada sam stupio na dužnost prije tri godine. Ja sam dužnosnik i to je u redu. Ali zašto ja moram "spuštati gaće" i upisivati svaki detalj o onome što sam zarađivao ili nasljeđivao dok nisam postao dužnosnik? To je apsolutno nemoralno. To se direktno tiče i članova moje obitelji, te stvari koje se događaju nakon smrti roditelja, ostavinske rasprave, upisivanja imovine… I ja sad moram to u detalje objaviti pred cijelom nacijom i pred svima koji će to čitati u gradu gdje sam gradonačelnik. Jeste li vi ikada pogledali što se sve tamo traži, što sve treba upisati?', kazao je Bulić.