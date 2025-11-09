HDZ na ponovljenim izborima u Đakovu osvojio natpolovičnu većinu

U Đakovu su u nedjelju održani ponovljeni izbori, nakon što sredinom kolovoza niti u trećem pokušaju nije uspjelo formiranje vijećničke većine. Po neslužbenim rezultatima, HDZ je u 19-članom Gradskom vijeću osvojio 10 mandata, natpolovičnu većinu, što je za dva više nego na lokalnim izborima u svibnju.

Koalicija Zajedno za Đakovo osvojila je šest mandata, kao i u svibnju, Nezavisna lista Ivan Mihalj dva mandata, isto kao u svibnju, dok je koalicija SDP-a i Mladih za Đakovo osvojila jedna mandat, odnosno jedan manje u odnosu na svibanjske lokalne izbore. Domino, HSP i Stranka umirovljenika nisu uspjeli prijeći prag.