RIJEČKA GRADONAČELNICA

Rinčić nakon incidenta ispred dvorane Zamet: 'Nalazimo se u ozbiljnoj političkoj situaciji'

L. Š. / Hina

09.11.2025 u 21:15

Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke
Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić poručila je da je subotnji događaj ispred dvorane Zamet pokazao koliko je važno sačuvati mir i razum, te poručila da Rijeka neće tolerirati bilo kakav oblik nasilja

Policija je u subotu navečer ispred dvorane Zamet, gdje se održava Prvenstvo Balkana u karateu zatekla skupinu osoba pod kapuljačama koja se, po pisanju medija, okupila zbog sudjelovanja srbijanske reprezentacije, a istraživanjem je utvrđeno da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike prvenstva.

'Kao gradonačelnica želim reći da je Rijeka grad tolerancije i zajedništva. Ipak, jučerašnja situacija ispred dvorane Zamet pokazuje da se nalazimo u ozbiljnoj političkoj situaciji koji mnogi koriste za dodatno podizanje tenzija', poručila je putem Facebooka riječka gradonačelnica.

Zahvalila je službama reda i sigurnosti koje su situaciju razriješile na miran način, napomenuvši da prema njihovim informacijama nije došlo ni do kakvog verbalnog ni fizičkog okršaja kao ni uništavanja imovine.

Poručila je, međutim da u Rijeci neće tolerirati niti kakav oblik nasilja te je pozvala sve političke aktere ali i predstavnike medija da ne koriste takve situacije za dodatno podizanje tenzija. 'Ono što je potrebno jest pronaći snagu za konstruktivan dijalog a ne dodatno raspirivanje mržnje', rekla je Rinčić.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike prvenstva u dvorani Zamet te da u odnosu na zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela ali je policija o slučaju izvijestila nadležnu službu socijalne skrbi.

U policiji su rekli da će tijekom trajanja prvenstva poduzimati sve potrebne mjere u cilju održanja povoljnog stanja sigurnosti i sprečavanja možebitnih kažnjivih radnji.

