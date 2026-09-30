Nekoliko žena nakon tretmana završilo u bolnici: Sumnja se na sporni preparat

Slučaj je otvorio i pitanje podrijetla preparata ‘ Dysport ’ koji je korišten u tretmanima . Prema dosad dostupnim informacijama, proizvod je nabavljen izvan službenog sustava distribucije.

Prema informacijama iz Kliničkog centra, četiri hospitalizirane pacijentice trenutačno su stabilno i njihovo se stanje ne pogoršava, pišu Vijesti.me.

Pet žena javilo se Kliničkom centru Crne Gore nakon tretmana botoksom , a njihovi simptomi upućuju na mogući botulizam . Četiri su zadržane na bolničkom liječenju, dok je jedna odbila hospitalizaciju.

Osoba koja je izvodila tretmane nije imala licencu

Ženama je botoks ubrizgavala Julija Kušnereva, za koju podaci Medicinskog fakulteta Sveučilišta Crne Gore pokazuju da nije imala potrebnu dozvolu za rad, niti je završila postupak priznavanja svoje inozemne diplome.

Iz Liječničke komore Crne Gore upozorili su da sama diploma nije dovoljna za obavljanje liječničke djelatnosti u toj zemlji.

Komora se oglasila nakon odluke Osnovnog suda u Podgorici, koji je odbio prijedlog tužiteljstva za određivanje mjera nadzora nad Kušnerevom i Draženom Lakićevićem, osobom koja je nabavljala sporni preparat.

Sud je procijenio da zasad nema dovoljno osnove za sumnju da je Kušnereva počinila kazneno djelo nadriliječništva. Kad je riječ o Lakićeviću, nije utvrđeno da je znao da bi botoks koji je prodavao mogao biti štetan.

Tužiteljstvo je na odluku uložilo žalbu, a postupak se nastavlja.

Upozorenje zbog krivotvorenog ‘Dysporta’

Dodatnu zabrinutost izazvalo je upozorenje crnogorskog Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Ta je institucija upozorila da su posljednjih godina u nekoliko europskih zemalja pronađene krivotvorene serije preparata ‘Dysport’.

Takvi su slučajevi zabilježeni, među ostalim, u Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Norveškoj, Danskoj, Grčkoj, Turskoj i na Cipru. Svjetska zdravstvena organizacija još je 2022. upozorila na pojavu falsificiranih serija tog proizvoda.

Iz crnogorskog Instituta upozoravaju da preparati nabavljeni izvan provjerenih kanala mogu predstavljati ozbiljan rizik jer nije poznato što se točno nalazi u pakiranju, odakle proizvod potječe ni pod kojim je uvjetima skladišten i transportiran.

Lakićević je, prema vlastitom iskazu, ‘Dysport’ nabavljao od osobe iz Albanije ili s Kosova, a preparat mu je dostavljan preko vozača autobusa ili taksija. Kušnereva mu je, prema njegovim riječima, rekla da je riječ o dobrom i originalnom proizvodu.

Nadležne institucije nastavljaju utvrđivati okolnosti cijelog slučaja, uključujući podrijetlo preparata i odgovornost osoba uključenih u njegovu nabavu i primjenu.