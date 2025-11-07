Haški sud pustio Stojića, ali on neće još doći u Hrvatsku: Zaustavila ga policija

Prema izvoru bliskom njegovoj obitelji, nakon što je pušten iz zatvora u Grazu, Stojić je trebao zrakoplovom iz Beča doći u Zagreb.

No, zaustavila ga je austrijska policija uz obrazloženje da odlazak nije bio najavljen 24 sata ranije. Zbog toga je Stojić morao napustiti zrakoplov i čeka sljedeći let, rekao je izvor.

U optužnici sa Tuđmanom i Šuškom

Stojiću, koji je u pritvoru bio od 2004., UN-ov sud je dvaput odbio puštanje na slobodu nakon odslužene dvije trećine kazne. Posljednji zahtjev uputio je u siječnju.

Bio je dio tzv. hercegovačke šestorke koja je 2013. osuđena na 111 godina zatvora zbog etničkog čišćenja Bošnjaka i pokušaja pripajanja dijela BiH Hrvatskoj. U optužnici su kao sudionici udruženog zločinačkog poduhvata bili navedeni tadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, ministar obrane Gojko Šušak i načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske Janko Bobetko.

Od šestorice bivših visokih političkih i vojnih čelnika bosanskohercegovačkih Hrvata u zatvoru je još Jadranko Prlić koji izdržava kaznu od 25 godina.