Hasanbegović izjavom izazvao buru na saborskom odboru, Pupovac mu oduzeo riječ

Saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspravlja o 'pushbacku' migranata koji ilegalno prelaze granicu Hrvatske. Iako je uvodni dio sjednice prošao mirno, kada je krenula rasprava došlo je i do sukoba

Buru je na sjednici Odbora za ljudska prava izazvao je svojim izlaganjem potpredsjednik odbora Zlatko Hasanbegović koji je, osvrčući se na posljednje snimke premlaćivanja migranata, kazao da se na temelju Youtuba i televizijskih priloga ne mogu donositi dalekosežne zaključke. 'Pokrenute su istrage, provedene i suspenzije, DORH je najavio istragu i time je država poslala ključnu poruku da uvažava humanitarnu dimenziju i da je svako neljudsko ponašanje nedozvoljeno, i to ne prema međunarodnim konvencijama nego prema hrvatskom zakonu', kazao je Hasanbegović.

Govoreći o migrantskoj krizi, Hasanbegović je u jednom trenutku rekao da 'Hrvatska i BiH čine jednu cjelinu', na što je reagirao predsjednik odbora Milorad Pupovac. 'Samo sam čekao da to kažete. Prekršili ste važne odredbe hrvatske državne politike', kazao je Pupovac, a netko od drugih sudionika sjednice Hasanbegoviću je viknuo: 'Sramotno!'

'Vaše riječi da su Hrvatska i BiH jedinstven prostor i jedinstvena zemlja je nedopustivo. To možete misliti, ali ako to kažete na odboru onda ćete dobiti odgovor', kazao je Pupovac Hasanbegoviću te mu oduzeo riječ do kraja sjednice.

'Nemate pravo imati ulogu cenzora i tumača misli drugih. Da, Hrvatska i BiH su jedna geopolitička cjelina. I zato nitko ne razmišlja ni o stavljanju žice između te dvije zemlje', odgovorio je Hasanbegović te napustio sjednicu nakon što je shvatio da više ne može govoriti na sjednici.

Na početku same sjednice članovima odbora obratio se i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na mogućnost dolaska većeg broja migranata kao rezultat situacije u Afganistanu, ali i migranata iz drugih dijelova svijeta.

'Europa se za to priprema, ali za tako nešto nije u potpunosti spremna. Mi na to već neko vrijeme ukazujemo. Poučeni iskustvom znamo da bi ogroman teret novih migracija pao na leđa Hrvatske, a prije nas na leđa Grčke. Naravno, to nisu jedini smjerovi kojima migranti dolaze', kazao je Božinović.

Božinović smatra da se sve što se događa na granici vezano uz migracije ne može gledati 'samo u crno-bijeloj tehnici'.

'O tome nam javljaju građani. Ti prelasci nisu niti slučajni niti lišeni rizika niti za migrante ni za domaće stanovništvo, uključujući i policijske službenike. Čim je u nekom poslu uključen organizirani kriminal to predstavlja sigurnosni izazov koji se ne smije podcijenti. Brojka od 4 tisuće uhićenih krijumčara govori o razmjerima tog kriminala', kazao je Božinović.

Osvrnuo se i na tvrdnje da Hrvatska onemogućava migrantima pristup azilu. 'Nitko od tih ljudi ne dolazi na službene granične prijelaze s pričom da treba međunarodnu zaštitu. Zašto? Ili zna da ne udovoljava kriterijima za dobivanje zaštite ili ne želi ući u službenu proceduru jer zna da može biti vraćen iz zemalja koje su njegov cilj. Vidimo da velik broj onih koji su predali zahtjeve, i ne čekajući ishod postupka, nestanu iz Hrvatske jer odlaze u druge zemlje, a i to ne mogu napraviti na legalan način nego uz pomoć krijumčara', rekao je Božinović.