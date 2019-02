Hanoj dočekuje sjevernokorejskog diktatora, a majice s njegovim likom prodaju se nevjerojatnom brzinom

Netko bi pomislio da će majice s likom jednog od od najozloglašenijih svjetskih diktatora biti teško prodati, ali u Hanoju se pred očekivani summit američkog predsjednika Donalda Trumpa i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una sve prodaje

Ulice vijetnamske prijestolnice su uređene i nakićene i svi se nadaju da će im summit idućeg tjedna donijeti zaradu - od barova do brijača.

"Nema potrebe govoriti o Trumpu jer je on već velik čovjek. Svi to znaju", kaže dizajner majica Truong Thanh Duc. "No moramo ohrabrivati Kim Jong Una da odustane od diktature zbog svog naroda."

"Zato sam stavio njegov lik na majicu", kazao je.

Ducove majice privukle su znatiželjnu gomilu u Staroj četvrti Hanoja, labirintu ulica i štandova.