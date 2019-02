Putin: 'Spreman sam za još jednu krizu u stilu kubanske raketne, ako je vi želite'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da je Rusija vojno spremna za krizu u stilu kubanske raketne krize ako je Sjedinjene Države žele i zaprijetio raspoređivanjem hipersoničnih nuklearnih projektila na brodove ili podmornice u blizini američkih teritorijalnih voda.

'(Govorimo o) mornaričkim nosačima: podmornicama ili površinskim brodovima. A možemo ih smjestiti, uz ovakvu brzinu i domet (naših projektila) ...u neutralne vode. Plus one nisu nepokretne, kreću se i oni će ih morati pronaći', rekao je Putin prema transkriptu Kremlja.

'Pa ti računaj: Mach devet (brzina projektila) i preko 1000 km (njihov domet)'.

State Department odbacio je ranija Putinova upozorenja kao propagandu rekavši kako joj je namjera odvratiti pozornost od kako tvrdi Washington ruskog kršenja Sporazuma o nuklearnim snagama kratkog i srednjeg dometa (INF).

INF zabranjuje Rusiji i Sjedinjenim Državama da raspoređuju zemaljske projektile kratkog i srednjeg dometa u Europi. Washington je 1. veljače rekao kako će se povući iz sporazuma za šest mjeseci ako Moskva ne prekine navodno kršenje.

Sjedinjene Države trenutno nemaju zemaljske nuklearne projektile kratkog i srednjeg dometa u Europi ali bi ih mogla razviti i rasporediti ako INF propadne. Putin je rekao kako bi neki od takvih projektila mogli pogoditi Moskvu za 10 do 12 minuta.

Putine je kazao kako bi njegov mornarički odgovor na tako nešto značio da bi Rusija mogla izvršiti udar na Sjedinjene Države brže nego bi američki projektili raspoređeni u Europi mogli pogoditi Moskvu jer bi vrijeme leta bilo kraće.

'On (izračun) ne bi bio u njihovu korist, u najmanju ruku kako stvari danas stoje. To je sigurno', rekao je Putin.

Odnosi između Moskve i Washingtona su napeti, dodao je ali napetosti nisu usporedive s onima kubanske raketne krize.

'One (napetosti) nisu razlog da se jača suprotstavljanje do razina kubanske raketne krize u 1960-tim. U svakom slučaju to nije ono što mi želimo", rekao je Putin. 'Ako to netko želi, pa OK, neka izvoli. Izložio sam danas što bi to značilo. Neka računaju (vrijeme leta projektila)'.