Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je u petak ulagatelje na internetske platforme za trgovanje ugovorima za razlike (CFD-ovima) x90.com, zet10.com i imperial-finance.co, jer te platforme i društva koja njima upravljaju nemaju odobrenje za pružanje usluga na području Hrvatske

Kako se navodi u priopćenju Hanfe, na internetskim stranicama platforme x90.com navedeno je kako istom upravlja društvo Indy Group Ltd, Sofia Landmark House Center, floor 5-6, 14 Tsar Osvoboditel Blvd., Sofia 1000, Bulgaria.

Na internetskim stranicama platforme zet10.com nije navedeno koje društvo stoji iza iste.

Na internetskim stranicama platforme imperial-finance.co navedeno je kako istom upravlja Društvo Waltika Partners LTD, Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O.Box 1510, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.