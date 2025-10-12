Hamas spreman početi oslobađati taoce u ponedjeljak prijepodne

mirovni samit

Hamas je objavio da će početi oslobađati izraelske taoce u ponedjeljak ujutro kao što je bilo planirano, netom prije "mirovnog samita" u Egiptu koji će okupiti čelnike dvadesetak zemalja predvođenih američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

U Pojasu Gaze razorenom u dvogodišnjem ratu je civilna zaštita, humanitarna organizacija kojom upravlja Hamas, u subotu objavila da se preko 500.000 raseljenih osoba vratilo na sjever priobalne enklave otkako je primirje stupilo na snagu u petka. Sporazum između sukobljenih strana temelji se na planu od 20 točaka koji je predstavio Trump krajem rujna.

Prema planu, Hamas će do 11 sati u ponedjeljak osloboditi preostalih 48 talaca, živih ili mrtvih, koje je oteo tijekom svog upada u Izrael 7. listopada 2023. nakon čega je izbio rat u Gazi.

Izrael mora zauzvrat pustiti na slobodu 250 "sigurnosnih zatvorenika", uključujući mnoge osuđene za smrtonosne protuizraelske napade, i 1700 Palestinaca uhićenih u Pojasu Gaze od listopada 2023.

"U skladu s potpisanim sporazumom, očekuje se da će razmjena zatvorenika započeti u ponedjeljak ujutro kao što je dogovoreno, a novosti što se toga tiče nema", kazao je Osama Hamdan, viši dužnosnik Hamasa za AFP u subotu.

"Nastavit ćemo vikati i boriti se dok se svi ne vrate kućama", kazala je Einav Zangauker, jedna od vodećih ličnosti koje se zalažu za povratak talaca, na skupu u Tel Avivu.

Njezin sin, 25-godišnji Matan Zangauker, jedan je od 20 zarobljenika za koje se i dalje vjeruje da su živi.

