Hakeri koji su napali NCVVO lani su izazvali kaos na KBC Zagreb

'Što se tiče Hrvatske, takvih napada je prošle godine bilo blizu 1700. SOA je tu detektirala desetak državno sponzoriranih napada, dakle jako dobro pripremljenih. Odatle seže i motivacija. Znači, može biti ova politička diskreditacija Hrvatske kao destinacije, ali i naplata otkupnine', objasnio je Tonći Prodan sa Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu.

'Kad vas neko ucjenjuje, temeljno je pravilo ne pristati na ucjenu jer to bi moglo biti kazneno djelo, a i onda to znači da ćete idući put isto tako biti meta. Stvar je u prevenciji, treba izgraditi sustave i biti spreman na napade jer oni rastu na godišnjoj razini između 10 do 15 posto, a štete sežu od 11 i penju se na 17 milijuna dolara. Često ne bude pronađen napadač', dodao je.

Vođe te kriminalne skupine u tri su godine iznudile više od milijarde dolara, a za njima traga i američki FBI, kao i australske te britanske vlasti.