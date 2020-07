HAK: Vremenski uvjeti povoljni za vožnju

Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu zemlje, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK). Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima duž obale. Moguće su poteškoće u prometu, povremeni zastoji i vožnja u koloni na pojedinim dionicama autocesta, na prilazima turističkih središta duž obale, gradskim prometnicama i obilaznicama te na dionicama cesta na kojima se vozi uz privremenu regulaciju prometa.

Na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče do 31. srpnja, od ponedjeljka do četvrtka do 10 sati i iza 18 sati te petkom do 9 sati i iza 18 sati u zoni čvora Žuta Lokva i ulaznom kraku iz smjera čvora Žuta Lokva višekratno će se zaustavljati promet, zbog isključivanja izvanrednih prijevoza.

Zbog pojačanog prometa i aktualnih kontrola prilikom prelaska državne granice na većini su graničnih prijelaza moguća duža čekanja.

Na graničnome prijelazu Macelj na ulazu u Hrvatsku čeka se tridesetak minuta, a na prijelazu Bajakovo na ulazak u Hrvatsku čeka se oko dva sata.

U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog tehničkih problema u prekidu je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka.