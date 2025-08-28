POJAČAN PROMET

HAK upozorio: Na ovim dionicama autocesta i magistrale vozi se uz zastoje

M.Č./Hina

28.08.2025 u 07:26

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj
Bionic
Reading

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno se i uz povremene zastoje vozi na nekim dionicama autocesta A3 Bregana-Lipovac te A4 Goričan-Zagreb kao i na Jadranskoj magistrali, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)

Usporeno se i uz povremene zastoje vozi na:

  • A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane
  • na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba
  • na Jadranskoj magistrali u Solinu
  • između Stobreča i Podstrane.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

