HAK upozorio: Na ovim dionicama autocesta i magistrale vozi se uz zastoje

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a usporeno se i uz povremene zastoje vozi na nekim dionicama autocesta A3 Bregana-Lipovac te A4 Goričan-Zagreb kao i na Jadranskoj magistrali, upozoravaju u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK)
Usporeno se i uz povremene zastoje vozi na:
- A3 između čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane
- na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba
- na Jadranskoj magistrali u Solinu
- između Stobreča i Podstrane.
Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.