STANJE U PROMETU

Zbog biciklista na autocesti izbio kaos, kolone su i na granicama - evo gdje je najgore

B. S.

24.05.2026 u 17:56

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se jedan zapanjujuće neodgovoran biciklist, zbog čega je na tom dijelu autoceste uvedeno ograničenje brzine na 40 km/h, javlja HAK nešto prije 18 sati

HAK u aktualnom izvješću bilježi još nekoliko izvanrednih događaja:

  • - na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h zbog predmeta na cesti
  • - na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km
  • - zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa

Na graničnim prijelazima stanje nije puno gore od uobičajenog: na ulazu iz BiH kod Hrvatske Kostajnice čeka se oko 2 sata, a na većini drugih prijelaza s tom zemljom oko sat vremena.

Nešto gora situacija je na ulazu iz Srbije, gdje se na Bajakovu čeka oko 3, a na Tovarniku oko 2 sata.

Sva ostala ograničenja i izvanredne situacije provjerite na stranicama HAK-a.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

KOSTELIĆ, KOVAČEVIĆ...

Otkriveni detalji 'Pavlekovih lista': Uz poznata imena navedeni i iznosi
OSVETA

OSVETA

VIDEO Šire se dramatične snimke iz Ukrajine: 'Da, Rusi su napali Orešnikom'
DOGOVOR BLIZU

DOGOVOR BLIZU

Američki državni tajnik najavio veliku vijest: Neka svijet bude spreman

najpopularnije

Još vijesti