Zbog biciklista na autocesti izbio kaos, kolone su i na granicama - evo gdje je najgore

Na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Posedarje u smjeru Dubrovnika vozi se jedan zapanjujuće neodgovoran biciklist, zbog čega je na tom dijelu autoceste uvedeno ograničenje brzine na 40 km/h, javlja HAK nešto prije 18 sati
HAK u aktualnom izvješću bilježi još nekoliko izvanrednih događaja:
- - na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h zbog predmeta na cesti
- - na autocesti A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj oko 2 km
- - zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 na vijaduktu Ploče u smjeru Splita vozi se uz privremenu regulaciju prometa
Na graničnim prijelazima stanje nije puno gore od uobičajenog: na ulazu iz BiH kod Hrvatske Kostajnice čeka se oko 2 sata, a na većini drugih prijelaza s tom zemljom oko sat vremena.
Nešto gora situacija je na ulazu iz Srbije, gdje se na Bajakovu čeka oko 3, a na Tovarniku oko 2 sata.
Sva ostala ograničenja i izvanredne situacije provjerite na stranicama HAK-a.