Hajdaš Dončić u Kamanju: Krizu u SDP-u riješiti do kraja rujna

Suspendirani član Predsjedništva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je u petak u Kamanju uoči početka neformalnog sastanka SDP-ovaca nezadovoljnih stranačkim vodstvom da se završetak krize u stranci očekuje vrlo brzo, do kraja rujna "jer počinje jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora, a preduvjet za to su izvanredni unutarstranački izbori sa smjenom predsjednika Davora Bernardića".

Cilj im je, rekao je za Hinu Hajdaš Dončić, "da imamo lijevo građansku, lijevo liberalnu i socijaldemokratsku opciju u Hrvatskoj, i to čak do te mjere da se više radnici, ljudi, ne nazivaju radnim snagom". Najavio je i ideološki zaokret SDP-a.

Na pitanje kada je moguće očekivati završetak krize u SDP-u, Hajdaš Dončić je odgovorio da on to očekuje "vrlo brzo, do kraja rujna, jer počinje jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora, a preduvjet su izvanredni unutarstranački izbori sa smjenom predsjednika Davora Bernardića".

Uoči sastanka Hajdaš Dončić je poslao i poruku, kako je rekao, krnjem Predsjedništvu stranke da razmisle jesu li na dobrom putu, putu koji podržavaju progresivne snage SDP-a".