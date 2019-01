Hajdaš Dončić: slučaj propale kupnje aviona zaslužuje pitanje o povjerenju Vladi

U povodu SDP-ove najave interpelacije o radu Vlade zbog propale kupnje borbenih aviona, saborski zastupnik Siniša Hajdaš Dončić rekao je u ponedjeljak u Zaboku da 'takva blamaža' zaslužuje pitanje o povjerenju ministru i Vladi

Taj je slučaj 'veliki cirkus i blamaža Republike Hrvatske', rekao je odgovarajući na pitanja novinara o interpelciji potpredsjednik Hrvatskoga sabora iz redova SDP-a Hajdaš Dončić.

'Uz upozorenja američke strane, Ministarstvo obrane i ministar Krstičević su jednostavno ignorirali nešto što je u suvremenoj poslovnoj korespondenciji normalno, a to su mailovi. To je normalan način kao što je nekad u povijesti bio golub pismonoša ili telefaks. Danas je to mail. Jednostavno su Hrvatsku doveli na stup srama', rekao je.