HAC se oglasio o vozačima koji su, usprkos zabrani, krenuli u proboj preko zatvorene dionice autoceste

Nakon kritika da je HAC bio nespreman za izuzetno teške uvjete na autocestama oglasili su se iz te tvrtke

'Za vrijeme snježnih padalina uloga zimske službe je osigurati prohodnost, što u situacijama obilnijih snježnih padalina podrazumijeva i do 10 cm snijega na kolniku. To svakako ne znači da se snijeg ne uklanja odmah s početkom snježnih padalina, već se po prolasku ralice za vrijeme padalina stvara novi snježni pokrivač, a koji se čisti odmah u sljedećem ciklusu. Vozači često negoduju da nisu vidjeli ralice na cesti – ovdje se zapravo radi o tome da bi svaki vozač najradije vidio ralicu kako bi se uvjerio da je sve u redu, no ipak budimo realni – radnih strojeva ima dovoljno za sve zadaće odražavanja autocesta. Kada bi ralica bila vidljiva svakom vozaču, tada bi prometovanje autocestom bilo nemoguće – to bi bio kolaps i apsurd. I sada se događa da pojedini vozači pretječu ralice, a da nisu ni svjesni koliko je takav poduhvat riskantan i opasan', poručuju iz HAC-a na kritike.