Habijan: Zakon o uredbama Vlade omogućuje kontinuitet vlasti. Oporba kritizira

'U samom zakonu nema ništa sporno, ali mi imamo neke uredbe koje se produžuju iz godine u godinu i tako se zaobilazi parlamentarna procedura u Hrvatskom saboru. Ne želimo razvlašćivanje Sabora od ovlasti da donosi zakone, želimo pritisnuti određena ministarstva da rade svoj posao', rekla je SDP-ova Sabina Glasovac .

Saborska oporba ustvrdila je kako pojedina ministarstva 'iskorištavaju' Zakon o ovlasti Vlade da uredbama uređuju pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, tako što svake godine produljuju trajanje određenih uredbi i time zaobilaze parlamentarnu proceduru.

Na dnevnom redu Hrvatskog sabore u srijedu je bio i prijedlog zakona koji omogućuje Vladi da uredbama rješava pojedina pitanja u razdobljima kada Sabor ne zasjeda, odnosno od 15. prosinca 2025. do 15.siječnja 2026., te od 15.srpnja 2026., do 15.rujna 2026.

'Sve je sukladno Ustavu i zakonu, ovakav se zakon svake godine redovito donosi, radi se o instrumentu kojim se osigurava kontinuitet održavanja vlasti u periodu kada Hrvatski sabor ne zasjeda', odgovorio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Iako takve uredbe mogu važiti do godinu dana, neke od njih kao što je Uredba o izmjeni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, donesena je još 2023. godine.

'Formalno pravno, saborska većina može odlučiti da neke uredbe traju i duže od godine dana, ali moram se pitati zašto se to radi. Istina je da nemamo pošast takvih uredbi, ali naša je uloga da propitkujemo', naglasila je zastupnica Anka Mrak Taritaš, GLAS.

Mostov Ante Kujundžić istaknuo je da bi uredbe Vlade trebale biti iznimka, kada je to doista nužno, a ne pravilo.

'Demokracija je stvar kontrole. Naša je ovlast, prije svega, paziti da moć ostane raspodijeljena, da svaka odluka ima svoju proceduru i da nitko ne zaboravi tko mu je dao mandat', poručio je.

Zastupnik HDZ-a Maksimilijan Šimrak kazao je da ova je mjera upravo i namijenjena za izvanredne situacije poput covid pandemije ili energetske krize, kada je važno osigurati fleksibilnost i brzinu reakcije vlasti.