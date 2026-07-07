Od danas vrijedi novi zakon o nekretninama: Veća zaštita građana i stroža pravila za agente

Kako se ističe u priopćenju iz Ministarstva gospodarstva, novi zakonski okvir donosi niz promjena kojima se povećava sigurnost korisnika usluga posredovanja pri kupnji, prodaji i najmu nekretnina. Tako se, navode, građanima osiguravaju jasnije informacije o uvjetima pružanja usluge, troškovima i obveznicima plaćanja posredničke naknade, dok se dodatno uređuju pravila oglašavanja i razgledavanja nekretnina.

"Kupnja ili prodaja nekretnine jedna je od najvažnijih životnih i financijskih odluka. Građani zato moraju unaprijed imati jasne informacije o tome tko pruža uslugu, pod kojim uvjetima i tko snosi troškove posredovanja. Novim Zakonom preciznije uređujemo prava i obveze svih sudionika, građanima osiguravamo veću pravnu sigurnost, a profesionalnim posrednicima jasnija pravila poslovanja. Tako stvaramo uvjete za još transparentnije i uređenije tržište nekretnina ", izjavio je tim povodom Šušnjar.

Posredničku djelatnost mogu obavljati isključivo posrednici koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, a građani podatke o upisanim posrednicima mogu provjeriti u javno dostupnom Registru koji vodi Hrvatska gospodarska komora, ističu. Zakonom se dodatno jačaju profesionalni standardi u djelatnosti posredovanja, pa tako agenti moraju imati položen stručni ispit, biti upisani u Imenik agenata te raditi od jednog posrednika, a postupci upisa u Registar posrednika i Imenik agenata u cijelosti se digitaliziraju putem sustava START Plus.



"Važna novost odnosi se i na posredničku naknadu. Posrednik može naplatiti naknadu isključivo od osobe koja je s njim sklopila ugovor o posredovanju, čime se dodatno štite građani i osigurava veća pravna sigurnost svih sudionika na tržištu", napominju iz Ministarstva gospodarstva.



Dodatno se povećava minimalni iznos police osiguranja od profesionalne odgovornosti posrednika, uvodi se obveza dobrog ugleda za posrednike i osobe koje upravljaju njihovim poslovanjem, propisuju se stroža pravila oglašavanja te obveza vođenja evidencije svih poslova posredovanja, dodaju.



Ministarstvo gospodarstva izvijestilo je i da je povodom stupanja zakona na snagu objavilo je i dvije informativne infografike s pregledom najvažnijih novosti - jednu namijenjenu građanima, a drugu posrednicima i agentima u prometu nekretnina.

