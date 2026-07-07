GSV dao zeleno svjetlo programu za promicanje kolektivnog pregovaranja

Dodao je kako očekuje da bi Nacionalni program, nakon javnog savjetovanja i novih dorada, mogao biti finaliziran u rujnu.

"Tražili smo da dokument bude izbalansiran jednako prema radu kao i prema kapitalu. Ako netko traži pravo za sebe, mora imati hrabrosti dati ga i drugome", rekao je Mišetić i istaknuo kako je cilj ''veća pokrivenost zaposlenih u Hrvatskoj granskim kolektivnim ugovorima i kolektivnim ugovorima općenito''.

Predsjednik GSV-a Ivan Mišetić rekao je kako su se socijalni partneri "relativno brzo dogovorili" oko zaključaka te da dokument sada treba doraditi prije upućivanja u javno savjetovanje.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić ocijenio je kako je riječ o važnom dokumentu kojim se stvara okvir za jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u Hrvatskoj.

"To je naša obveza prema prenošenju europske direktive, a ono što mi želimo, kao Vlada, jest imati što bolji socijalni dijalog", rekao je Ružić, dodavši da dokument ne zahtijeva konsenzus socijalnih partnera, ali treba stvoriti okvir za kvalitetnije pregovore u budućnosti.

Podsjetio je da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj između 62 i 65 posto, što je iznad europskog prosjeka od 60 posto, ali ispod cilja Europske komisije od 80 posto.

"Visoka pokrivenost kolektivnim ugovorima miče nas iz rizika niskih plaća", poručio je Ružić, istaknuvši kako kolektivni ugovori radnicima donose veću sigurnost, ali i nematerijalna prava koja pridonose kvaliteti života i zadovoljstvu na poslu.

''Mi danas vidimo u Hrvatskoj neke manje poslodavce koji čak imaju visoke prosječne plaće, a gdje su radnici iscrpljeni, imaju nesigurnost, nemaju godišnji odmor, gdje zapravo njihova nematerijalna prava, pa čak i dio materijalnih prava, uz visoke temeljne plaće i prosječne plaće, ovise o volji ili možemo reći i samovolji poslodavaca'', istaknuo je ministar Ružić koji usvajanjem i primjenom ovog dokumenta očekuje ''veće zadovoljstvo, stabilnost te gospodarski rast''.

Jović: Veliki iskorak

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović ocijenio je da je postignut "veliki iskorak" jer su se nakon gotovo dvije godine oko dokumenta usuglasili Vlada, reprezentativne sindikalne središnjice i Hrvatska udruga poslodavaca.

Istaknuo je da je jedan od glavnih ciljeva povećati pokrivenost kolektivnim ugovorima u privatnom sektoru, u kojem ona iznosi svega 15 do 20 posto, za razliku od gotovo potpune pokrivenosti u državnim i javnim službama.

Kao jedan od problema izdvojio je i zastarjelu listu miritelja, koja nije obnavljana deset godina, zbog čega je otežano provođenje postupaka mirenja u kolektivnim sporovima.

Predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever rekao je da se već radi na novom pravilniku kojim će se educirati i imenovati novi miritelji.

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Mislav Balković rekao je da je HUP imao značajne primjedbe na početni prijedlog dokumenta o kolektivnim ugovorima jer je bio "prilično pristran" te su smatrali da favorizira jednu stranu socijalnog dijaloga.

''Nakon trosatnih razgovora jučer sa ministrom Ružićem zapravo smo dobili uvjeravanje, uspjeli smo sa socijalnim partnerima na strani sindikata dogovoriti da idemo u dorade tog dokumenta kako bi ono uravnoteženo obje strane stavio u slične pozicije'', rekao je Balković.

Dodao je kako je HUP posljednjih godina proširio kolektivno pregovaranje u više gospodarskih sektora, među kojima su trgovina i drvna industrija, a razgovori se vode i u metalnoj industriji te istaknuo da i HUP želi što veću pokrivenost kolektivnim ugovorima ''jer oni donose sigurnost radnicima, ali i poslodavcima''.

