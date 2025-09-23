Grmoja: U Ini se pokušava ugušiti glas radnika

Smatra da je takva sudska odluka presedan za sindikalna prava jer je sud utvrdio da se izbori radnika moraju provoditi transparentno i zakonito.

Kako je Grmoja naglasio, Županijski sud u Zagrebu, potvrdio je da je lista Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske nezakonito uklonjena s izbora za radničko vijeće u Ini i da glasanje putem pošte nije bilo zakonito , pa je 85 posto listića proglašeno nevažećim.

Uz Grmoju , na konferenciji za medije bili su i predstavnici Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske koji su onemogućeni u kandidiranju, kako su rekli, zbog nepravilnosti u glasovanju.

Zato se postojeće radničko vijeće raspušta i nalažu se, kaže, novi izbori.

Predsjednica Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Marina Palčić upozorila je i na plaće koje radnici primaju u Ini koja je u neto iznosu tek pet i pol eura iznad minimalne plaće.

Palčić: Umjesto većih plaća dovode se strani radnici

Ina se, kaže, umjesto većim plaćama protiv kroničnog nedostatka radnika bori dovođenjem stranih radnika koji često govore lošim engleskim jezikom, a još češće uopće ne govore hrvatski jezik, pa se događa da zbog te barijere njihov posao preuzimaju domaći radnici.

Pravnik Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Riccardo Sgardelli istaknuo je važnost prvostupanjske presude jer je sud, kaže, zauzeo jasan stav i tumačenje kada je riječ o pravnim normama koje reguliraju izbore za radnička vijeća.

Sindikalni predstavnik Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske Boris Cerovac rekao je kako su se plaće i uvjeti rada radnike u Ini srozale posljednjih desetak godina, a da tri sindikata u Ini s kojima Uprava pregovara očito "jako dobro" surađuje s poslodavcem, ali na štetu radnika. Zato su, ističe, izbori i provedeni kako bi se Nezavisni sindikat radnika Hrvatske izostavio iz te priče. I on je upozorio na strane radnike, ali kaže, ne zbog toga što imaju nešto protiv njih, nego da se najprije iskoriste naše mogućnosti i naši resursi.

Nikola Grmoja rekao je da on ima problem sa stranim radnicima jer se oni neće boriti za svoja prava niti će imati očekivanja za veću plaću, pa je postavio pitanje Vladi i svim političkim opcijama je li Hrvatska privatna tvrtka koja gleda gdje može naći one koji će za najmanji novac raditi određeni posao.