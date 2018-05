Grmoja: Tražit ćemo novo Istražno povjerenstvo o Agrokoru

'Ne bojimoZbog afere 'Hotmail' Grmoja i Sinčić pozvali zastupnike i javnost da se pobune protiv korupcije se ničega', poručuje politički tajnik Mosta Nikola Grmoja kako u njihovoj stranci nema straha kako bi u javnost moglo 'procuriti' nešto zbog čega bi oni mogli strahovati

'Sve kolege iz oporbe su bile za osnivanje Povjerenstva, ne vjerujem da će sad biti protiv, sad je još veći interes'.

Iako ih je premijer u nekoliko navrata prozvao kako su sve znali, mostov politički tajnik smatra kako je to prebacivanje fokusa i bacanje spinova.

'Zato smo poslali poruku premijeru da ne želimo spinove i da ćemo dignuti ruke za dokazivanje istine'.

Smatra kako je njihova odgovornost što su u trenutku donošenja zakona bili dio vladajuće koalicije.

'Tražili smo odgovore kroz institucije. Nismo mogli znati sve podatke, možda to tako ispada, nismo ih možda dobro rekonstruirali. Predložili smo dvoje ljudi u financijski tim, oni nisu pisali zakon. To nije bilo nešto što smo skrivali, ali činjenica je da su ti ljudi kasnije angažirani kao podizvođači. To nisu naši ljudi, to su konzultanti', komentirao je Grmoja za N1 koji se nada da će doći do nagodbe.