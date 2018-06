Grmoja: Plenkoviću je interes Hrvatsku smjestiti u Afričku uniju

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja prozvao je u utorak premijera Andreja Plenkovića i Vladu da nemaju ambiciju provesti potrebne reforme, ističući kako premijerove posljednje izjave govore da mu je, umjesto provođenja reformi, interes Hrvatsku smjestiti 'negdje u Afričku uniju'

DEMOGRAFSKI MINUS I PLUS

"Međutim, na Vladi je hoće li ili neće to prihvatiti, a žalosti nas što ne postoji ambicija da se reforme provedu”, poručio je Grmoja.

Zašto Vlada ne želi zaštititi naše more?

Na konferenciji za novinare pod nazivom “Zašto Vlada ne želi zaštititi naše more” podsjetio je kako je već dulje vrijeme u saborskoj proceduri Mostov prijedlog proširenja jurisdikcije RH na Jadranskom moru, odnosno proglašenje isključivog gospodarskog pojasa.

“Vlada je na prijedlog dala negativno mišljenje uz obrazloženje da nije vrijeme za to. Mi ne znamo kad će biti. Prema UN-ovoj Konvenciji o pravu mora iz 1982. godine to je naše pravo i obveza. Uostalom, i Europska komisija pozvala nas je da to učinimo, a prema studiji iz 2014. godine zbog neproglašenja isključivog gospodarskog pojasa Hrvatska godišnje gubi 130 milijuna kuna”, ustvrdio je Grmoja.

Nije mu, kaže, jasno zašto Vlada ne želi podržati Mostove prijedloge te se pita nije li to možda "zbog podvorničke politike koju Andrej Plenković i njegova Vlada provode prema Bruxellesu i našim susjedima". Najavio je kako će Most izvršiti pritisak s nižih, lokalnih razina te svim skupštinama primorskih županija uputiti deklaraciju kojom od Vlade traže proglašenje isključivog gospodarskog pojasa.

Migrantska kriza toliko je velika da nijedna država ne može njom sama upravljati

Grmoja je novinarima komentirao i nesuglasice europskih čelnika oko pronalaska rješenja za migrantsku krizu, ističući kako je riječ o toliko velikoj krizi da nijedna država ne može njom sama upravljati.

"To mora biti zajednička europska politika. Sirijski liječnik, koji je član glavnog odbora Mosta, tvrdi da se situacija jako zakomplicirala i da više nije riječ o migrantima iz Sirije i drugih ratom pogođenih područja, već uglavnom o ekonomskim migrantima. Europa ne pronalazi način kako upravljati tom krizom, a prema novonastalim okolnostima se i Hrvatska treba drukčije postaviti i sve okolnosti uzeti u obzir", izjavio je Grmoja.