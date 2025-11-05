Grmoja objavio kandidaturu za šefa Mosta: Branitelji će biti temelj na kojem usavršavamo društvo

Grmoja se posebno osvrnuo na položaj malih i mikro poduzetnika, obrtnika i radnika. Oni, kaže, čine većinu zaposlenih u privatnom sektoru i stvaraju više od pola hrvatskog BDP-a, a država bi trebala biti njihov partner, a ne prepreka. Zato najavljuje nastavak borbe za niže poreze, manje birokratskih opterećenja i jasna pravila.

Naglasio je kako Most želi biti politička snaga s jasnim vrijednostima i ljudima koji stoje iza svojih riječi. „Ljudi žele autentične lidere, one koji stoje iza svake svoje riječi. Takve lidere ćemo stvarati i ponuditi našem narodu“, istaknuo je.

Prema njegovim riječima, u zemlji danas više od milijun stanovnika živi na rubu siromaštva. Među njima je mnogo umirovljenika, ali i zaposlenih koji s plaćom jedva pokrivaju osnovne troškove života. „Most kojeg želim voditi bavit će se stvarnim problemima hrvatskog čovjeka“, poručio je, dodavši da se narod umorio „od lažnih domoljuba i lažnih kršćana“.

U zaključku kaže da želi promijeniti politički poredak prioriteta u Hrvatskoj: „Prvo Hrvatska, pa stranka, a na zadnje mjesto staviti osobne ambicije.“ Hrvatska, dodaje, treba postati zemlja u kojoj se ostaje, radi i živi dostojanstveno. „Za takvu ću se Hrvatsku boriti.“

Dotaknuo se i migracija, tvrdeći da Hrvatska ne smije postati „odlagalište tuđih problema“, kao i pitanja identiteta, obitelji i odgoja mladih, najavljujući otpor ideologijama za koje smatra da potkopavaju tradicionalne vrijednosti.

Uz ekonomska pitanja, u središte je stavio i borbu protiv korupcije. „Odgovor svi znamo, zbog korupcije. Zbog sustava koji osiromašuje narod, a hrani privilegirane.“ Najavio je „sustavnu i beskompromisnu borbu“, uvjeren da bez toga nema stvarnog poboljšanja života u Hrvatskoj.

U nastavku prenosimo objavu Nikole Grmoje u cijelosti:

"Dragi prijatelji,

od danas sam i službeno kandidat za predsjednika Mosta.

Most kojeg želim voditi bavit će se stvarnim problemima hrvatskog čovjeka.

U moru bespotrebnih prepucavanja, praznih fraza i nametnutih sukoba, gotovo nitko ne govori o tome da milijun i dvjesto tisuća naših ljudi živi na pragu siromaštva.

Polovica su umirovljenici s premalim mirovinama, a druga polovica su ljudi koji u privatnom sektoru rade za plaću kojom jedva pokrivaju najosnovnije životne potrebe.

Znate tko sam i što predstavljam, a Most kojeg ćemo zajedno osnažiti će biti politička snaga koja je idejno čista, organizacijski definirana i predvođena karakternim ljudima.

Čvrsto stojeći na ramenima hrvatskih velikana i vrijednostima koje su nas kroz stoljeća očuvale gledat ćemo prema naprijed, kako bi uvijek znali ponuditi rješenja kojima će hrvatski čovjek živjeti bolje i zadovoljnije.

Nećemo dopustiti da se razori temelj našeg društva, a to je obitelj.

Narod je umoran od lažnih domoljuba i lažnih kršćana; od onih koji jedno govore, a drugo rade.

Naše politike će u svemu, kao temeljnu postavku, imati kršćanski pogled na čovjeka i njegovo dostojanstvo, a vodeći se načelima slobode i ljudskih prava uvijek ćemo stajati uz ugrožene i potrebite.

Ljudi žele autentične lidere, one koji stoje iza svake svoje riječi. Takve lidere ćemo stvarati i ponuditi našem narodu.

Most će biti moderna, suverenistička i socijalno osjetljiva stranka, stranka koja poštuje naše heroje i Domovinski rat.

Zahvalnost prema braniteljima i njihova nesebična žrtva će nam biti trajna inspiracija kako bi uređivali našu domovinu i rješavali aktualne i konkretne probleme.

Za nas branitelji, Domovinski rat i naša povijest neće biti teret, nego temelj na kojem usavršavamo hrvatsko društvo.

U Hrvatskoj više od 72 posto zaposlenih u privatnom sektoru radi u mikro i malim poduzećima, a ta poduzeća stvaraju više od polovice našeg BDP-a.

Oni nisu „mali“ po važnosti, nego kičma hrvatskog gospodarstva.

To su naši obrtnici, mali poduzetnici i radnici koji svojim rukama i znanjem drže ovu zemlju na nogama. I njima država ne smije biti prepreka, nego saveznik.

I dalje ćemo se borit za manje birokracije, niže poreze, manje parafiskalnih nameta i jasna pravila igre. Hrvatska mora postati zemlja u kojoj vrijedi jednostavno pravilo: tko radi i stvara, taj mora moći i živjeti dobro.

A središnje pitanje Hrvatske mora biti jednostavno: zašto ljudi koji pošteno rade ne žive dobro?

Odgovor svi znamo, zbog korupcije. Zbog sustava koji osiromašuje narod, a hrani privilegirane. Zbog politike u kojoj se svake godine izgubi više od deset milijardi eura, dok se građanima govori da „nema novca“. Ima ga, ali je u krivim rukama.

Zato će Most, pod mojim vodstvom, krenuti u sustavnu i beskompromisnu borbu protiv korupcije, jer tko tolerira korupciju, ne može pomoći narodu.

Stajat ćemo uz radnike, obrtnike, poljoprivrednike i male poduzetnike koji Hrvatsku nose na svojim leđima, i jasno poručiti stranim bankama i lihvarskim agencijama: dosta je cijeđenja hrvatskog čovjeka.

Borba za Hrvatsku danas znači i zaštitu njezine sigurnosti i njezina identiteta.

U našim zatvorima već svaki četvrti pritvorenik je ilegalni migrant, od kojih se mnogi vraćaju deportacijskim letovima iz zapadne Europe, a među njima su i oni osuđeni za teška kaznena djela. Hrvatska ne smije postati odlagalište tuđih problema i destinacija za kriminalce koje druge zemlje ne žele.

Uz nultu toleranciju prema ilegalnim migracijama, snažno ću se zalagati za ponovno uvođenje kvota za uvoz strane radne snage, jer moramo štititi hrvatskog radnika i hrvatski identitet.

Istodobno ćemo snažno braniti našu djecu, obitelj i buduće naraštaje od ideoloških eksperimenata.

Suprotstavit ćemo se nametanju LGBTIQ i rodne ideologije koja želi preodgajati našu djecu i mijenjati naravnu sliku čovjeka.

Poštovanje svakog čovjeka je civilizacijski minimum, ali ono što nam se danas nameće nema veze s poštovanjem, nego s pokušajem razaranja obitelji i samih temelja na kojima naša civilizacija počiva.

Brinut ćemo se i za zaštitu žena, od promocije ženskog poduzetništva pa do aktivnog zalaganja za regulaciju radnog vremena žena, posebice majki.

Želimo Hrvatsku otvorenu za sve, ali prvenstveno državu probuđenih pojedinaca koji će brinuti o društvenom dobru, koji će prijaviti nepravilnosti i korupciju i uvijek biti na strani istine. Kada počnemo stvarati društvo koje više nije oglušilo na korupciju, ova će zemlja prodisati.

Do sada su naši političari uvijek stavljali na prvo mjesto sebe, pa stranku pa tek onda usput bi nekako provuku i Hrvatsku.

Želim tu paradigmu potpuno promijeniti: prvo Hrvatska, pa stranka, a na zadnje mjesto staviti osobne ambicije.

Spreman sam se još glasnije i strastvenije boriti se za neprolazne vrijednosti i dostojanstven život u Hrvatskoj.

Hrvatska ne smije biti zemlja iz koje bježiš, nego dom za sve u kojem naši mladi ostaju. Zemlja u kojoj se može živjeti od svoga rada, u kojoj obitelj ima sigurnost, djeca budućnost, a stariji poštovanje.

Za takvu ću se Hrvatsku boriti. To je Hrvatska u koju vjerujem, a Most koji želim voditi biti će autentičan, pošten i hrabar."