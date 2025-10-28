Grmoja: Možemo! i HDZ dvije su strane iste globalističke i poslušne politike

Grmoja je u priopćenju također zaključio da izjava Benčić "najbolje pokazuje političku srodnost HDZ-a i Možemo, koji se razlikuju samo u stilu, ali ne i u suštini".

"Sandra Benčić je danas zapravo priznala ono što svi već znamo – da su ona i Plenković, HDZ i Možemo na istoj političkoj liniji. Benčić govori ono što Plenković misli, a Plenković provodi ono što Benčić zagovara. Jedina razlika između njih je retorika”, ustvrdio je Grmoja.

Novoizabrano vodstvo zagrebačkog HDZ-a, predvođeno Ivanom Matijevićem, prema Grmojinim riječima, 'nema veze sa suverenističkom politikom'. Dodaje da je Matijević "državni tajnik koji provodi globalističku politiku pod krinkom suverenističke retorike".

"Benčić i Plenković ujedinjeni su u globalističkoj viziji Hrvatske - od imigracijske politike do rodne ideologije. Zato su njih dvoje dvije strane iste politike poslušnosti Bruxellesu i interesnim krugovima”, rekao je.

Saborska zastupnica Možemo! Benčić prethodno je komentirajući izbor Ivana Matijevića za predsjednika zagrebačkog HDZ-a, ironično izjavila da je premijer Andrej Plenković "pokazao političku širinu jer nije tražio osobu sličnu sebi, nego nekoga tko je kopija Nikole Grmoje i Marina Miletića.