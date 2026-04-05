Grlić Radman u čestitci za Uskrs: 'Nema razloga da je svijet zatočenik sukoba u Iranu'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman čestitao je u nedjelju hrvatskim građanima Uskrs, istaknuvši važnost vjere u ljubav Isusa Krista i zajedništva, prije svega u obitelji, a izrazio je i podršku kršćanima u ratnim područjima diljem svijeta

"Uskrs je najveći kršćanski blagdan i zato koristim ovu priliku zaželjeti vašim gledateljima i njihovim obiteljima sretan i radostan Uskrs i blagoslovljene uskrsne blagdane", izjavio je Radman nakon svete mise u Zagrebačkoj katedrali, odgovarajući na pitanje novinara. "Ovo je poruka uvijek koja produbljuje razmišljanje o životu, svemu onome što mi činimo u životu i kako se odnosimo prema svojim bližnjima. Svakako da duh Uskrsa donosi i element zajedništva, prije svega u obitelji. To je važno, obiteljsko zajedništvo kao temelj zapravo i kršćanstva, jer već u obitelji pokazujemo našu pripadnost kršćanstvu, pozitivnim vrijednostima ljubavi, mira, zajedništva, tolerancije, poštovanja drugog i različitog", rekao je.

Političari na uskršnjoj misi u zagrebačkoj katedrali Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Otvaranje Hormuškog tjesnaca Osvrnuo se i na rat na Bliskom istoku, koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran potkraj veljače. "Bitno je da mi kao vjernici, kršćani, možemo u miru ispovijedati svoju vjeru. A isto tako i diljem svijeta poručujem kršćanima da vjeruju u ljubav Isusa Krista", rekao je, izrazivši "snažnu podršku" kršćanima čiji su životi ugroženi zbog sukoba, ratova ili progona. Podsjetio je da je na Veliki četvrtak sudjelovao na videokonferenciji o blokadi Hormuškog tjesnaca, koja je na poticaj Ujedinjenog Kraljevstva okupila više od 40 zemalja, uključujući vodeće zemlje EU-a, Kanadu, Indiju i UAE. Sastanak je završio bez konkretnih dogovora.

Povratak diplomatskim pregovorima "Izrazili smo zabrinutost i apelirali na deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima. Smatramo da je u ovom trenutku dijalog presudan", rekao je ministar, istaknuvši prije svega važnost energetske sigurnosti jer je cijena nafte, koja se odražava na standard građana, skočila na više od stotinu američkih dolara po barelu. "Svjedoci smo uništavanja infrastrukture, prije svega energetske, gdje su civilni životi često kolateralne žrtve, što izaziva dodatnu zabrinutost", rekao je. "Važno je otvoriti Hormuški tjesnac kako bi se promet odvijao normalno jer nema razloga da je svijet zatočenik tog sukoba, koji isto tako mora imati neki svoj pozitivan epilog. Nije dobro da postoje sukobi, nije dobro da postoje ratovi, naravno još gore je kada postoje i civilne žrtve koje nemaju apsolutno nikakvu krivicu", rekao je ministar.