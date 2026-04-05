Grlić Radman u čestitci za Uskrs: 'Nema razloga da je svijet zatočenik sukoba u Iranu'

M.Da./Hina

05.04.2026 u 15:27

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: EPA / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman čestitao je u nedjelju hrvatskim građanima Uskrs, istaknuvši važnost vjere u ljubav Isusa Krista i zajedništva, prije svega u obitelji, a izrazio je i podršku kršćanima u ratnim područjima diljem svijeta

"Uskrs je najveći kršćanski blagdan i zato koristim ovu priliku zaželjeti vašim gledateljima i njihovim obiteljima sretan i radostan Uskrs i blagoslovljene uskrsne blagdane", izjavio je Radman nakon svete mise u Zagrebačkoj katedrali, odgovarajući na pitanje novinara.

"Ovo je poruka uvijek koja produbljuje razmišljanje o životu, svemu onome što mi činimo u životu i kako se odnosimo prema svojim bližnjima. Svakako da duh Uskrsa donosi i element zajedništva, prije svega u obitelji. To je važno, obiteljsko zajedništvo kao temelj zapravo i kršćanstva, jer već u obitelji pokazujemo našu pripadnost kršćanstvu, pozitivnim vrijednostima ljubavi, mira, zajedništva, tolerancije, poštovanja drugog i različitog", rekao je.

Političari na uskršnjoj misi u zagrebačkoj katedrali Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Otvaranje Hormuškog tjesnaca

Osvrnuo se i na rat na Bliskom istoku, koji je počeo američko-izraelskim napadima na Iran potkraj veljače.

"Bitno je da mi kao vjernici, kršćani, možemo u miru ispovijedati svoju vjeru. A isto tako i diljem svijeta poručujem kršćanima da vjeruju u ljubav Isusa Krista", rekao je, izrazivši "snažnu podršku" kršćanima čiji su životi ugroženi zbog sukoba, ratova ili progona.

Podsjetio je da je na Veliki četvrtak sudjelovao na videokonferenciji o blokadi Hormuškog tjesnaca, koja je na poticaj Ujedinjenog Kraljevstva okupila više od 40 zemalja, uključujući vodeće zemlje EU-a, Kanadu, Indiju i UAE. Sastanak je završio bez konkretnih dogovora.

Povratak diplomatskim pregovorima

"Izrazili smo zabrinutost i apelirali na deeskalaciju i povratak diplomatskim pregovorima. Smatramo da je u ovom trenutku dijalog presudan", rekao je ministar, istaknuvši prije svega važnost energetske sigurnosti jer je cijena nafte, koja se odražava na standard građana, skočila na više od stotinu američkih dolara po barelu.

"Svjedoci smo uništavanja infrastrukture, prije svega energetske, gdje su civilni životi često kolateralne žrtve, što izaziva dodatnu zabrinutost", rekao je.

"Važno je otvoriti Hormuški tjesnac kako bi se promet odvijao normalno jer nema razloga da je svijet zatočenik tog sukoba, koji isto tako mora imati neki svoj pozitivan epilog. Nije dobro da postoje sukobi, nije dobro da postoje ratovi, naravno još gore je kada postoje i civilne žrtve koje nemaju apsolutno nikakvu krivicu", rekao je ministar.

Zgrada UN-a u New Yorku
Zgrada UN-a u New Yorku Izvor: Profimedia / Autor: Patrick Batchelder / Alamy / Profimedia

Pronevjera u UN-u

U vezi bivše zaposlenice Stalne misije RH pri UN-u koja je pronevjerila 753 tisuće dolara, Radman je istaknuo da je slučaj otkriven unutarnjim nadzorom Ministarstva vanjskih i europskih poslova te da je odmah bilo obaviješteno Državno odvjetništvo RH (DORH).

Naglasio je da se korupcija neće tolerirati. "Tolerancija prema korupciji je nula. Nema mjesta korupciji. Borit ćemo se, tamo gdje ona postoji, to ćemo odgovarajući sankcionirati", zaključio je.

Renata Supina-Saltus, 59-godišnja stanovnica West Havena u Connecticutu, uhićena je u utorak, a u srijedu izvedena pred sud te savezne države. Za kaznena djela koja joj se stavljaju na teret previđena je maksimalna kazna od 40 godina zatvora.

RAT S IRANOM

RAT S IRANOM

Trump prijeti Irancima 'paklom u utorak, u 20 sati': Stigao mu odgovor

  • 22:05

    Britanci oborili više iranskih dronova Britansko Kraljevsko ratno zrakoplovstvo oborilo je tijekom noći "više iranskih dronova", navodi Ministarstvo obrane u priopćenju. Navodi se da britanski borbeni zrakoplovi Typhoon i F-35 nastavljaju svoje obrambene misije iznad istočnog Mediterana, Jordana, Bahreina i UAE-a, te da pružaju podršku zrakoplove za dopunjavanje gorivom u zraku RAF-a Voyager i helikoptere Merlin i Wildcat koji pripadaju Kraljevskoj mornarici. Dodaje se da su "mjere zaštite snaga u regiji i dalje na najvišoj razini" te da "nastavlja blisko surađivati" sa svojim saveznicima.

  • 21:39

    Iranci napali Haifu Izraelski mediji javljaju da je napadnut lučki grad Haifa. The Times of Israel navodi da je u gradu pričinjena znatna šteta na stambenim zgradama. Hitne službe navode da su četiri osobe ozlijeđene, među njima jedna teže.

  • 20:49

    Ghalibaf: 'Trump gura SAD prema živom paklu' Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf optužio je američkog predsjednika Donalda Trumpa da gura Sjedinjene Države prema "živom paklu" i upozorio da bi regija mogla "gorjeti". Reagirao je na Trumpove obnovljene prijetnje vezane uz rok do kojeg Iran mora postići dogovor s Washingtonom i ponovno otvoriti Hormuški tjesnac. "Vaši nepromišljeni potezi vuku Sjedinjene Države u živi pakao za svaku obitelj, a cijela naša regija će gorjeti jer inzistirate na slijeđenju Netanyahuovih naredbi", napisao je Ghalibaf u objavi na engleskom jeziku na X u nedjelju. Dodao je: "Nemojte se zavaravati: Ratnim zločinima nećete ništa dobiti. Jedino pravo rješenje je poštivanje prava iranskog naroda i prekid ove opasne igre."
