berlinski proces

Grlić Radman: 'Trajno pomirenje ključno za stabilnost jugoistočne Europe'

M.Da./Hina

09.10.2025 u 19:05

Gordan Grlić Radman, hrvatski ministar vanjskih poslova
Gordan Grlić Radman, hrvatski ministar vanjskih poslova Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Trajno pomirenje ključno je za stabilnost jugoistoka Europe o kojoj ovise i sigurnost i prosperitet cijele Europe, naglasio je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na sastanku Berlinskog procesa u Sjevernoj Irskoj

Grlić Radman je u svom obraćanju u Belfastu naglasio važnost trajnog pomirenja kao ključnog za stabilnost jugoistočne Europe, ističući potrebu ulaganja dodatnih napora kako bi se ono postiglo, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).

"Pitanja prošlosti i ratnog nasljeđa moraju se u potpunosti riješiti, a to uključuje rješavanje preostalih slučajeva nestalih osoba i sudjelovanje u smislenoj suradnji u rješavanju ratnih zločina bez diskriminacije i u skladu s međunarodnim standardima“ rekao je ministar.

"Gospodarski rast i stabilnost zapadnog Balkana od ključne su važnosti za prosperitet i sigurnost cijele Europe”, izjavio je kasnije hrvatski šef diplomacije.

vezane vijesti

Podrška regionalnoj suradnji i Daytonskom sporazumu

Grlić Radman je najavio da će Hrvatska i dalje "snažno podržavati regionalnu suradnju, infrastrukturne projekte i ulaganje”, a posebno je naglasio "važnost energetske diverzifikacije i Hrvatske kao čimbenika sigurnosti i energetskog čvorišta”.

Šef diplomacije na sastanku u Sjevernoj Irskoj je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana provedbi Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini te je naglasio važnost osiguravanja jednakopravnosti Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u toj zemlji.

Grlić Radman je rekao da Hrvatska "ostaje predana konstruktivnom dijalogu sa svojim susjedima kako bi se riješila sva otvorena pitanja na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", pri čemu je istaknuo da je "ključno poštivati Daytonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini, posebno osiguravajući ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda".

Potpisivanje Daytonskog sporazuma
Potpisivanje Daytonskog sporazuma Izvor: Profimedia / Autor: Alexander Makarov / Sputnik / Profimedia

Berlinski proces

Sastanak ministara vanjskih poslova država sudionica Berlinskog procesa dio je završnih događanja predsjedanja Ujedinjenog Kraljevstva. Sastanak predsjednika država i vlada Berlinskog procesa bit će održan 22. listopada 2025. godine u Londonu.

Berlinski proces format je pokrenut 2014. na konferenciji država zapadnog Balkana i na inicijativu Njemačke. Danas okuplja svih šest država tog područja, uz vlade partnere – iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva – uz sudjelovanje europskih institucija, međunarodnih financijskih organizacija i predstavnika civilnog sektora.

Domaćin sastanka bila je ministrica vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za vanjske poslove, poslove Commonwealtha i razvoj Yvette Cooper, priopćio je MVEP.

Njemački ministar Johann Wadephul nakon sastanka je rekao da je Berlinski proces "katalizator” za pristupanje država zapadnog Balkana u EU te je stoga „"ažniji nego ikad”.

"Uostalom, ljudi počinju gubiti povjerenje da će u bliskoj budućnosti biti dio EU-a. Ne možemo si to priuštiti jer bismo tada riskirali povratak prošlim vremenima neprijateljstva i veću ulogu Rusije i Kine”, rekao je njemački šef diplomacije, a priopćilo njegovo ministarstvo.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nijemci se bude, ali...

nijemci se bude, ali...

Žele biti najjača vojska Europe, a Rusi ih šišaju u ovome: Ovo je najveća slabost Bundeswehra
pitanje za oporbu

pitanje za oporbu

Reiner komentirao zapošljavanje Beroša: 'Očito nije bio problem povratak Koste Kostanjevića'
prijateljska ponuda

prijateljska ponuda

Ante Šušnjar odgovorio Vučiću: 'Ne bih tako benevolentno pristupao problemu'

najpopularnije

Još vijesti