Grlić Radman: 'Trajno pomirenje ključno za stabilnost jugoistočne Europe'

Trajno pomirenje ključno je za stabilnost jugoistoka Europe o kojoj ovise i sigurnost i prosperitet cijele Europe, naglasio je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na sastanku Berlinskog procesa u Sjevernoj Irskoj
Grlić Radman je u svom obraćanju u Belfastu naglasio važnost trajnog pomirenja kao ključnog za stabilnost jugoistočne Europe, ističući potrebu ulaganja dodatnih napora kako bi se ono postiglo, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP).
"Pitanja prošlosti i ratnog nasljeđa moraju se u potpunosti riješiti, a to uključuje rješavanje preostalih slučajeva nestalih osoba i sudjelovanje u smislenoj suradnji u rješavanju ratnih zločina bez diskriminacije i u skladu s međunarodnim standardima“ rekao je ministar.
"Gospodarski rast i stabilnost zapadnog Balkana od ključne su važnosti za prosperitet i sigurnost cijele Europe”, izjavio je kasnije hrvatski šef diplomacije.
Podrška regionalnoj suradnji i Daytonskom sporazumu
Grlić Radman je najavio da će Hrvatska i dalje "snažno podržavati regionalnu suradnju, infrastrukturne projekte i ulaganje”, a posebno je naglasio "važnost energetske diverzifikacije i Hrvatske kao čimbenika sigurnosti i energetskog čvorišta”.
Šef diplomacije na sastanku u Sjevernoj Irskoj je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana provedbi Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini te je naglasio važnost osiguravanja jednakopravnosti Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u toj zemlji.
Grlić Radman je rekao da Hrvatska "ostaje predana konstruktivnom dijalogu sa svojim susjedima kako bi se riješila sva otvorena pitanja na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", pri čemu je istaknuo da je "ključno poštivati Daytonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini, posebno osiguravajući ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda".
Berlinski proces
Sastanak ministara vanjskih poslova država sudionica Berlinskog procesa dio je završnih događanja predsjedanja Ujedinjenog Kraljevstva. Sastanak predsjednika država i vlada Berlinskog procesa bit će održan 22. listopada 2025. godine u Londonu.
Berlinski proces format je pokrenut 2014. na konferenciji država zapadnog Balkana i na inicijativu Njemačke. Danas okuplja svih šest država tog područja, uz vlade partnere – iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Francuske, Njemačke, Grčke, Italije, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva – uz sudjelovanje europskih institucija, međunarodnih financijskih organizacija i predstavnika civilnog sektora.
Domaćin sastanka bila je ministrica vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske za vanjske poslove, poslove Commonwealtha i razvoj Yvette Cooper, priopćio je MVEP.
Njemački ministar Johann Wadephul nakon sastanka je rekao da je Berlinski proces "katalizator” za pristupanje država zapadnog Balkana u EU te je stoga „"ažniji nego ikad”.
"Uostalom, ljudi počinju gubiti povjerenje da će u bliskoj budućnosti biti dio EU-a. Ne možemo si to priuštiti jer bismo tada riskirali povratak prošlim vremenima neprijateljstva i veću ulogu Rusije i Kine”, rekao je njemački šef diplomacije, a priopćilo njegovo ministarstvo.