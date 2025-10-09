Grlić Radman: 'Trajno pomirenje ključno za stabilnost jugoistočne Europe'

Trajno pomirenje ključno je za stabilnost jugoistoka Europe o kojoj ovise i sigurnost i prosperitet cijele Europe, naglasio je u četvrtak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na sastanku Berlinskog procesa u Sjevernoj Irskoj

Grlić Radman je u svom obraćanju u Belfastu naglasio važnost trajnog pomirenja kao ključnog za stabilnost jugoistočne Europe, ističući potrebu ulaganja dodatnih napora kako bi se ono postiglo, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). "Pitanja prošlosti i ratnog nasljeđa moraju se u potpunosti riješiti, a to uključuje rješavanje preostalih slučajeva nestalih osoba i sudjelovanje u smislenoj suradnji u rješavanju ratnih zločina bez diskriminacije i u skladu s međunarodnim standardima“ rekao je ministar. "Gospodarski rast i stabilnost zapadnog Balkana od ključne su važnosti za prosperitet i sigurnost cijele Europe”, izjavio je kasnije hrvatski šef diplomacije.

Podrška regionalnoj suradnji i Daytonskom sporazumu Grlić Radman je najavio da će Hrvatska i dalje "snažno podržavati regionalnu suradnju, infrastrukturne projekte i ulaganje”, a posebno je naglasio "važnost energetske diverzifikacije i Hrvatske kao čimbenika sigurnosti i energetskog čvorišta”. Šef diplomacije na sastanku u Sjevernoj Irskoj je istaknuo kako Hrvatska ostaje predana provedbi Daytonskog sporazuma u Bosni i Hercegovini te je naglasio važnost osiguravanja jednakopravnosti Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda u toj zemlji. Grlić Radman je rekao da Hrvatska "ostaje predana konstruktivnom dijalogu sa svojim susjedima kako bi se riješila sva otvorena pitanja na temelju međusobnog poštovanja i međunarodnog prava", pri čemu je istaknuo da je "ključno poštivati Daytonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini, posebno osiguravajući ravnopravnost Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda".