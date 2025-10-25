Grlić Radman: Ovaj susret predstavlja prekretnicu u našim odnosima s Irakom

Šefa diplomacije u posjetu Iraku prati gospodarsko izaslanstvo s predstavnicima Končara, HS Produkta i tvrtke DOK-ING. Dan ranije je visoki izvor iz hrvatske diplomacije rekao Hini da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) posjetom Iraku "otvara politička vrata" kao preduvjet jačanju gospodarskih veza i većoj prisutnosti hrvatskih tvrtki u toj bliskoistočnoj zemlji.

Končar je već prisutan na iračkom tržištu i prije tri godine mu je povjeren projekt revitalizacije hidroelektrane Hadithe na rijeci Eufrat vrijedan 65 milijuna eura, iste hidroelektrane koju je hrvatska tvrtka i izgradila 80-ih godina prošlog stoljeća. Hrvatska tvrtka HS Produkt za proizvodnju oružja sa sjedištem u Karlovcu već godinama izvozi pištolje i jurišne puške u Irak, dok DOK-ING može pomoći u razminiranju Iraka. Ministar Grlić Radman izrazio je uvjerenje da se današnjim sastakom s iračkim kolegom "otvara novo poglavlje u odnosima dviju zemalja".

"Hrvatska ima povoljan položaj i predstavlja energetsko čvorište između Mediterana i središnje Europe", rekao je Grlić Radman, podsjetivši da mnoge hrvatske tvrtke već djeluju u Iraku. Podsjetio je da naše luke mogu biti ulazne točke za iračke gospodarstvenike i sve ono što Irak želi kako bi bio prisutan na europskom tržištu. U izjavi novinarima je istaknuo da hrvatske tvrtke mogu ponuditi "ekspertizu i tehnologiju razminiravanja" te pomoći u obnovi infrastrukture .

"Danas smo ministar Husein i ja razgovarali o bilateralnim odnosima i ulozi Iraka u promicanju sigurnosti i stabilnosti bliskoistočne regije ", rekao je Grlić Radman. Prema njegovim riječima, dvije su strane zainteresirane za suradnju na području trgovine, energetike, turizma, vojne industrije.

"Uvjeren sam da ovaj susret predstavlja prekretnicu u našim odnosima", rekao je šef hrvatske diplomacije, uz zaključak da se radi o "suradnji koja je na korist obje države". Na konferenciji za novinare također je rekao da Hrvatska podržava suverenitet i teritorijalni integritet Iraka te da je "naš zajednički interes sigurnost i stabilnost Iraka i šire regije".

"Hrvatska cijeni napore iračke vlade u promicanju dijaloga, mira i smanjenja napetosti u regiji. Snažan i stabilan Irak je ključan za mir i sigurnost Bliskog istoka", rekao je Grlić Radman.

Fuad Mohamed Husein je rekao da su odnosi između Hrvatske i Iraka snažni, a posebno je istaknuo činjenicu da je "Hrvatska članica EU-a i NATO-a". "Danas smo razgovarali o bilateralnim odnosnima, trgovinskoj razmjeni, hrvatskim tvrtkama koje posluju u Iraku i proširenju suradnje", rekao je Husein. Irak je, naglasio je, posebno zainteresiran za suradnju na području energetike, razminiravanja, poljoprivrede, naoružanja i turizma.

"Drago mi je da su ovdje u Bagdadu izaslanstva više hrvatskih kompanija s kojima ćemo pregovarati", rekao je irački ministar. Razgovaralo se, nastavio je, i o izuzeću od viza za osobe s diplomatskim putovnicama te o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Kako se doznaje iz diplomatskih izvora, iračka ministarstva vanjskih i unutarnjih poslova su izrazila spremnost za daljnje produbljavanje suradnje s HS Produktom, DOK.ING-om i Končarom.

Irak pokazuje iznimno zanimanjeza tvrtke koje se bave razminiravanjem s obzirom na to da je ta zemlja, prema Međunarodnoj kampanji za zabranu nagaznih mina, najminiranija zemlja na svijetu, s procijenjenih 16 do 20 milijuna mina postavljenih samo za vrijeme rata između Irana i Iraka od 1989. do 1988.

Zemlja je također premrežena minama kao posljedicom rata Sadama Huseina protiv iračkih Kurda, Zaljevskog rata 1991. i invazije predvođene SAD-om 2023.

"Hrvatska ima jako napredne tvrtke za razminiravanje i želimo nastaviti tu suradnju", rekao je Husein. On je u Hrvatskoj boravio u listopadu 2024. kada je službeno otvoreno veleposlanstvo Republike Irak. To je bio prvi posjet iračkog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj u dva desetljeća diplomatskih odnosa.

Grlić Radman i Husein su se krajem rujna ove godine sastali i na marginama 80. Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku. Grlić Radman se danas također sastao s iračkim ministrom unutarnjih poslova Andulom Amirom al- Šamarijem. Razgovaralo se o suradnji na području sigurnosti, jačanju kapacitete u borbi protiv terorizma, upravljanju granicama i zaštiti civila, objavio je MVEP na X-u.