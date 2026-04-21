PITANJE SPORAZUMA

Grlić Radman: Hrvatska se zalaže za uravnotežen pristup prema Izraelu

I.H./Hina

21.04.2026 u 16:40

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman
Hrvatska se zauzima za uravnotežen pristup kada je po pitanju odnosa prema Izraelu i prijedlogu nekih zemalja da se suspendira sporazuma o pridruživanju između te zemlje i EU-a, izjavio je u utorak u Luxembourgu hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman

“Hrvatska se zalaže za uravnotežen, pravno utemeljen i odgovoran pristup, uz jasno razlikovanje legitimne zabrinutosti za sigurnost Izraela, potreba zaštite civila i poštivanja međunarodnog prava”, rekao je Grlić Radman koji u Luxembourgu sudjeluje na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a.

Španjolska, Irska i Slovenija traže da EU suspendira sporazum o pridruživanju s Izraelom zbog nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, humanitarne situacije u Gazi i novog zakona o smrtnoj kazni.

Još je niz ministara pozvalo na potpunu ili djelomičnu suspenziju sporazuma s Izraelom.

Dio zemalja se zauzima za suspenziju sporazuma o pridruživanju, drugi za suspenziju samo trgovinskog dijela toga sporazuma, dok su Francuska i Švedska nedavno predložile kompromis koji bi se sastajao u tome da se ograniči uvoz proizvoda iz ilegalnih izraelskih naselja na palestinskim teritorijima.

Europska komisija je u rujnu predložila suspenziju nekih trgovinskih odredbi sporazuma o pridruživanju, koji bi pogodio izraelski izvoz u visini od oko 5,8 milijardi eura, što je Izrael ocijenio moralno i politički neprihvatljivim.

Njemačka i Austrija odbacuju prijedlog da se suspendira sporazum o pridruživanju, ali Beč bi podržao sankcije protiv ekstremnih izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali.

Za suspenziju trgovinskog dijela sporazuma potrebna je kvalificirana većina koje zasad nema, a za potpunu suspenziju potreban je konsenzus svih država članica.

Za uvođenje sankcija nasilnim izraelskim doseljenicima također je potrebna jednoglasna odluka država članica.

POTPISANI SPORAZUMI

POTPISANI SPORAZUMI

izvanredna situacija

izvanredna situacija

nova afera

nova afera

