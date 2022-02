Grlić Radman: Hrvatska preporučila svojim državljanima da napuste istok Ukrajine

Hrvatska je preporučila svojim državljanima na istoku Ukrajine da napuste to područje, rekao je u nedjelju u Münchenu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman

Ministar je rekao kako je ta odluka donesena u „intenzivnoj komunikaciji” s veleposlanicom u Ukrajini i slijedom iskustva drugih država. On je prije tjedan dana u Splitu kazao kako se na istoku Ukrajine nalazi 25 hrvatskih državljana, no pretpostavlja se da se da je do danas većina njih otišla.

„Situacija je zabrinjavajuća, ali to ne znači da će eskalirati. Još uvijek se ulažu diplomatski napori kako se to ne bi dogodilo”, rekao je Grlić Radman u Münchenu, gdje sudjeluje na sigurnosnoj konferenciji.