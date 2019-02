Gripa na vrhuncu: Dvostruko više umrlih nego u cijeloj prošloj sezoni

Ova sezona gripe značajno je intenzivnija po broju oboljelih u usporedbi s prethodnih pet sezona, uključujući veći broj hospitaliziranih te veći broj dojava o smrtnim ishodima zbog gripe i njezinih komplikacija. Do sada je dojavljeno 60 takvih smrtnih ishoda, dok je u sezoni 2017./2018. bilo prijavljeno ukupno 29 umrlih, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

U Hrvatskoj je, zaključno s 3. veljače, službeno registrirano ukupno 39.914 oboljelih od gripe , od čega je najviše prijava (11.250) stiglo u petom tjednu 2019. godine. To upućuje na zaključak da je sezona gripe dosegnula svoj vrhunac koji uobičajeno traje nekoliko tjedana, nakon čega će broj oboljelih postupno padati, navodi HZJZ u svom redovitom izvješću o gripi .

Kretanje gripe tijekom ove sezone u velikoj mjeri pratilo je dinamiku kretanja gripe prethodne sezone do trećeg tjedna, nakon čega se bilježi značajno veći broj novooboljelih u usporedbi s istim razdobljem prethodne sezone.

Navedeni podaci upućuju na tzv. višak smrti, odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Najveći broj dojava smrtnih ishoda (22) zbog gripe i njezinih komplikacija je s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Preliminarno, raspon dobi umrlih kreće se od sedam do 96 godina, s ukupno 36 osoba u dobi od 65 godina i stariji, koje u podlozi imaju jednu ili više kroničnih bolesti.

Vladimir Draženović, voditelj Nacionalnog referentnog centra za influencu pri HZJZ-u, potvrđuje za tportal da je gripa ove sezone izuzetno teška.

'Svi respiratori su zauzeti, traži se krevet viška, od Dubrovnika do Zagreba. Strpjet ćemo se još dva-tri tjedna, a onda će to krenuti dolje. To je jedina utjeha', kaže Draženović za tportal.