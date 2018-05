Grgić o Agrokoru: Branimo naše interese, ne želimo stopirati nagodbu vjerovnika

Član uprave odvjetničkog društva Grgić i Partneri te suvlasnik tvrtki u portfelju Agram grupe Dubravko Grgić oglasio se povodom napisa o odnosu Agrokora i Agrama, tj. Agram Investa te poručio da u svojstvu pravnog zastupnika Agram Investa 'želi priopćiti da njegova kompanija brani svoje interese i da ni u kom slučaju ne žele stopirati nagodbu vjerovnika'

Grgić je Jutarnjem potvrdio da u ime Agram Investa i drugih vjerovnika Agrama već više od dva tjedna vodi pregovore s izvanrednim povjerenikom i vjerovnicima.

'Postignut je određen napredak, premda je to još daleko od konačnog sporazuma. Nastupam iz pozicije u kojoj moji mandati ostvaruju naplatu u okvirima prosjeka za osigurane vjerovnike, i to za prava koja procjenjujem na 450 – 500 milijuna kuna, a sve u cilju kompletnog, vlasničkog i pravnog izlaska iz ove priče', rekao je Grgić i napomenuo kako ni on ni zaposlenici Agram Investa nisu protiv procesa restrukturiranja Agrokora ni protiv postizanja nagodbe vjerovnika.