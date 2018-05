Bernardić: Obećavam da nikad više nećemo dopustiti da se dogode Sanaderi, Ramljaci, Dalićke, Fimi medije

Iako ih u popodnevnim satima očekuje rasprava o novom ministru gospodarstva i potpredsjedniku Vlade na saborskim odborima, zastupnici su jutros ponovno zatražili stanke kako bi progovorili o temama koje smatraju aktualnima

'Postavljam dva pitanja Plenkovićem povjereniku u Agrokoru, Perušku. Zašto nije dostavio dokumente Trgovačkom sudu koliku proviziju će dobiti Borg grupa za roll- up te zašto nije dostavio vjerovničke skupine koje su temelj za formiranje stalnog Vjerovničkog vijeća i uvjet za postizanje nagodbe? Povjerenik si dopušta grubo kršiti zakone kojeg je ova skupina pisala za vlastite potrebe. To je dokaz koliko je ova bahata vlast spremna daleko ići kako bi prikrili svoj nerad. Zašto DORH ne postupa, da li se čeka da se prikriju dokazi ili zato što je pod direktnim pritiskom? Plenković je pozivanjem da se vrati novac javno priznio da postoji osnovana sumnja da postoji kazneno djelo', proučio je Bernardić .

Osvrnuo se i na ulgou odvjetnika Borisa Šavorića. 'Slučajno se baš spot snimao u uredu odvjetnika Šavorića, ali eto, kako on kaže, nisu se vidjeli. Toliko je tu slučajnosti da je to za Guinnesovu knjigu rekorda. Podsjeća me na film u kojem se kaže "svaka slučajnost sa stvarnim događanjma i osobama je slučajna"', kazao je šef SDP-a.

Spomenuo je i HEP. 'Iz novih izvora je očito da je grupa Borg pokušala ostvariti prihode kroz HEP i INA-u. A ova Vlada dopušta to. To mi liči na zločinačko udruživanje. Hrvatska ne smije biti taoc jednog čovjeka. Nikad više nećemo dopustiti da se dogode Sanaderi, Ramljaci, Dalićke, Fimi medije, obećajem. Treba se početi kažnjavati kriminal, pljačka i korupcija. Tražimo raspuštanje Sabora i raspisivanje izbora. Pozivam sve zastupnike iz vladajuće većine i manjina koji su danas svjesni da su pogriješili prlikom glasanja za Dalić, da glasate za raspuštanje i dokažete da niste umočeni u ovu 500 milijuna kuna tešku aferu', zaključio je Bernardić.