Greta Thunberg uspjela ustopirati prijevoz preko Atlantika

Greta Thunberg ustopirala je dvoje australskih youtubera koji će je prevesti iz Amerike na konferenciju UN-a o klimatskim promjenama u Madrid. Šesnaestogodišnja švedska klimatska aktivistica ostala je 'nasukana' u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nakon što je u posljednjem trenutku mjesto konferencije prebačeno iz Čilea u Španjolsku

Brod koji nosi ime La Vagabonde ne ostavlja gotovo nikakav ugljični trag, a diči se solarnim pločama i hidrogeneratorima koji ga pogone, piše The Guardian. Također ima zahod, za razliku od broda na kojem je u kolovozu plovila iz Velike Britanije do New Yorka, a koji je imao samo kantu. Whitlum i Carausu su youtuberi koji svaki tjedan objavljuju novi videozapis svog putovanja svijetom s 11-mjesečnim sinom. Najpopularniji su jedriličari na Youtubeu, s preko milijun pretplatnika.

Konferencija UN-a o klimi, poznata kao COP25, trebala je biti održana 2. prosinca u glavnom gradu Čilea, Santiagu, ali je premještena 30. listopada, nakon što su građanski nemiri pogodili tu državu. Ta je odluka ostavila Thunberg samo četiri tjedna da prijeđe pola svijeta. U SAD je stigla u kolovozu, nakon što je tjednima plovila iz Europe. U New Yorku se obratila UN-u zbog klimatske krize, prozivajući vlade zbog izdaje mladih.