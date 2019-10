Greta Thunberg je pokrenula još jednu lavinu: Šef H&M-a u panici da će ljudi 'prestati letjeti, prestati trošiti, prestati raditi stvari'

Industrija odjeće troši više energije od zračnog i pomorskog prijevoza zajedno, no pozivi na prestanak potrošnje, koji su ove godine zahvaljujući Greti Thunberg i društvenim medijima došli u fokus javnosti, nisu način na koji bismo se trebali boriti s klimatskim promjenama smatra Karl-Johan Persson, šef popularnog švedskog modnog lanca H&M

Tekstilna industrija čiji se godišnji promet procjenjuje na između 2 i 2,5 bilijuna dolara, u čemu H&M ima nezanemarivu ulogu, nalazi se u posebno osjetljivoj situaciji. Prema podacima Ujedinjenih naroda, industrija odjeće zaslužna je za desetak posto globalne emisije ispušnih plinova i troši više energije nego zračni i pomorski promet zajedno.

Njena uloga posebno je došla do izražaja u posljednja dva desetljeća s razvojem tzv. „brze mode“ u čemu su vodeću ulogu odigrali upravo lanci poput H&M-a i njegovih izravnih konkurenata: španjolske Zare, belgijsko-njemačkog C&A, irskog Primarka ili britanskog Topshopa. Dok je u klasičnom modnom ciklusu trendovima trebalo po šest mjeseci da se s modnih pista spuste na police u trgovinama, u novom proizvodnom modelu odjeća se iz dizajnerskih skica i modnih revija u trgovine plasira u samo nekoliko tjedana.

Brzu modu, uz brzu proizvodnju, karakterizira i kratkotrajna upotreba. Jeftini odjevni predmeti se relativno kratko nose, a dobar dio njih se proizvodi iz sintetičkih materijala čije neadekvatno odlaganje dodatno opterećuje okoliš.

Persson, čije riječi prenosi Bloomberg, strahuje da pokret posramljivanja potrošača želi zabraniti potrošnju. Mnogi prosvjedi nose poruku da bi trebalo „prestati letjeti, prestati trošiti, prestati raditi stvari“, upozorava on. „Da, to može dovesti do manjeg utjecaja na okoliš, no imat će strašne društvene posljedice“, dodaje Persson koji se na čelu H&M-a nalazi posljednjih deset godina.