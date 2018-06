Grčić: Pritisak na Davora Bernardića bio je od prvoga dana

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić izjavio je u utorak kako je pritisak na predsjednika SDP-a Davora Bernardića bio od prvoga dana, te kako mu se "nije dalo prostora za normalno funkcioniranje i djelovanje".

"Rejting je takav kakav je u ovom trenutku, a povijest je pokazala da je pritisak na Bernardića bio praktički od prvog dana, i to i izvana i iznutra i praktički mu se nije uopće dalo prostora za nekakvo normalno funkcioniranje i djelovanje", mišljenja je Grčić.

"Sve ono što se događa ili će se događati u SDP-u mora imati svoju glavu i rep, drugim riječima ako netko ima potrebu ili želju okretati pitanje povjerenja predsjedniku stranke onda mora isto tako jasno reći što je budućnost SDP-a i čime garantira da će ta budućnost biti bolja od ovoga što je trenutno", smatra Grčić.

Poručio je i kako će on sam nastaviti raditi isto što je i do sada radio u stranci. "Znači, moje je područje ekonomija i tko god bio predsjednik SDP-a i tko god vodio SDP ja ću uvijek davati puni doprinos u onome što radim i što znam i gdje sam najkompetentniji a to je ekonomija", napomenuo je.