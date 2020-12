Grbin: Predsjednik Vlade izbacio je znanstvenike iz Znanstvenog savjeta, živimo li u 16. ili 17. stoljeću ili u 21.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin osudio je u utorak u Saboru izbacivanje znanstvenika iz Vladinog Znanstvenog savjeta za borbu protiv pandemije koronavirusa ustvrdivši da se Vlada u borbi protiv koronavirusa ne vodi znanošću već političkim potrebama HDZ-a

"Živimo li u 16. ili 17. stoljeću ili 21 stoljeću, predsjednik Vlade RH je izbacio znanstvenike iz Znanstvenog savjeta vlade zato što su inzistirali na radu utemeljenom na znanosti i znanstvenim činjenicama, a ne na političkim stavovima i uvjerenjima predsjednika Vlade", ustvrdio je Grbin u slobodnom govoru.

"Znanstvenike ste odlučili ušutkati zbog njihove odluke da znanosti daju prioritet nad politikom, to podsjeća na 17 stoljeće, no to neće promijeniti znanstvene činjenice", dodao je Grbin.